“Existe un contrato de arrendamiento del Municipio con la empresa que administra el equipo de futbol León por 10 años, que vence en el 2022, y que a ojos de los abogados es perfectamente ilegal, puesto que fue firmado cuando el fideicomiso ya había terminado. Los que firmaron ese contrato no tenían personalidad legal para hacerlo”, se lee en la página 76 del libro.



“No podemos negociar con nadie más. Al final, si nos quitan el estadio y nos tenemos que ir a jugar a otro, ya será decisión del nuevo dueño. Yo no me voy a sentar a negociar con nadie, ni con el señor Zermeño ni con su familia. Tenemos un contrato y esperemos que se arregle”, declaró Martínez en junio de 2017.

Respetará a palcohabientes



“Los dueños de las concesiones de los palcos, a quienes jamás se pensó en despojar de sus derechos y a quienes nunca se ha pretendido dañar, han interpuesto amparos, tratando de impedir que la justicia se logre”, se lee en la página 75, dentro del epílogo.



“Desde su origen, el dueño fue el club y la decisión de ceder los 5 mil mejores lugares permitió la construcción del estadio”, se señala en la página 28.

o negociar con Roberto Zermeño.Esta es la postura que establecen el ex presidente del Club León y su socio,, lanzado esta semana por la editorial MileStone.En el epílogo, escrito por el propioLeón no negociaríaante las resoluciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en Gunajuato. El pleito legal derivó en la resolución para que Roberto Zermeño reciba la posesión real del Nou Camp.En este escenario,con alguien ajeno a al Municipio, al que reconoce como único dueño del inmueble.Incluso,Una de ellas sería Irapuato, aunque el estadio Sergio León Chávez también está en litigio, y otra posibilidad sería Aguascalientes.Por lo pronto,La intención es construir ahí una nueva casa para el León y que la Fiera se mantenga en las condiciones actuales en el Nou Camp, al menos hasta 2022.en el Nou Camp.En el capítulo “El nacimiento de un estadio”, se señala que el inmueble no le perteneció al Municipio y que el gobierno estatal sólo aportó para la compra del terreno, mientras que la edificación se financió al vender palcos y plateas.