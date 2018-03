FRENTE A MEDIAS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Humberto Andrade y Baltasar Zamudio, presidentes estatales del PAN y el PRD, intentaron convencer a Ariel Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, de ir juntos al menos en 12 municipios, no lo lograron.Es cierto que la relación entre los partidos se mantiene bien, al final los une Ricardo Anaya y Diego Sinhué, pero en el PAN y PRD sí hay el sentir de que MC no puso de su parte para hacerla más fuerte.El PAN no tiene problema en buscar candidatos donde les faltan, el PRD y MC sí lo tendrán. Veremos cómo les resulta electoralmente este enredo de coaliciones a medias que a la ciudadanía le confunden.El gobernador Miguel Márquez tuvo una encerrona en Guanajuato capital con un grupo de exdelegados federales a quienes les pidieron la silla para colocar a personajes afines al candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez, o bien porque se van a buscar alguna aventura electoral. Ricardo Narváez, secre particular de 3M, los buscó para empatar las agendas y concretar la cita.Ahí estuvieron: Javier Contreras, exdelegado de la Sedatu; Fernando Bribiesca, ex de la SEP; Israel Cabrera, quien está por dejar la Semarnat; Enrique Abogado, ex de la Comisión Nacional Forestal; y Luis Mardoqueo, ex de Liconsa. Otros convocados que se disculparon fueron: Adrián Hernández, que dejó Sedesol pero pasó a Diconsa; Juan Pablo López, de Telecom; y Víctor Hugo Pineda, de Sagarpa.Márquez mostró su desconcierto por el repentino cambio de titulares en varias delegaciones para favorecer a Gerardo Sánchez, les dijo que pues si era decisión del PRI-Gobierno la respetaba pero que ya le había hecho saber su rechazo hace unos días al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Les agradeció (hasta con botellita) en lo personal su trabajo institucional a favor de Guanajuato.Si un día antes criticamos que de 27 integrantes del equipo de campaña del candidato priísta a la gubernatura, Gerardo Sánchez García, sólo hubo lugar para seis mujeres, pues en el equipo compacto de campaña que presentó el “frentista” Diego Sinhué no hubo ninguna mujer en las ocho sillas.La Verde, Beatriz Manrique cuestionó: “#SinMujeres no hay #Democracia Dónde están @diegosinhue? En tu óptica no hay mujeres dignas de estar en tu círculo más cercano? Conozco muchas panistas capaces, tú no?” Y Malú Mícher, de Morena, agregó al tuit: “Qué hermoso club de Tobi! Guanajuato y sus hombres! Ninguna mujer capaz de dirigir una campaña pero pa’ los votos si nos necesitan”.Tres días después del mitin-registro del candidato de PAN-PRD-MC, Diego Sinhué Rodríguez, el Comité Estatal del PRI emitió un comunicado para decir que protesta “enérgicamente por la actitud complaciente y parcial que mostró el Consejo General del IEEG en el acto de solicitud de registro”.El PRI ahora sí se puso bravo y acusó a Consejo que encabeza Mauricio Guzmán de “entreguista” por permitir un mitin de apoyo a una candidatura violando el protocolo de registros previamente aprobado y vulnerando el principio de neutralidad que debe de respetar irrestrictamente el árbitro electoral. Y es que hubo templete, sonido, matracas, banderitas, todo como en un auténtico arranque de campaña.La protesta insiste en que “se pone en entredicho la neutralidad con la que se debe de conducir el árbitro de la contienda y pone en riesgo la viabilidad democrática del proceso, en general, porque deja en claro que de esa manera hay cualquier cosa, menos piso parejo para todos los contendientes”.Por cierto el presidente del PRI en Guanajuato, Santiago García López, lleva quince días sin pararse al Congreso del Estado, la Glosa del VI Informe le importó ‘un pepino’, lo mismo que la sesión de ayer de la entrega de Premios Estatales, y de las reuniones de comisiones pues ya ni hablamos. Eso sí, como se las gastan los diputados, sin pudor justifican faltas y reciben su dieta completita. No tienen vergüenza.En el programa “¡Qué Importa!” de Imagen TV, conducido por Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, aquel que le tundiera con todo a Miguel Márquez cuando “consagró el Estado a la Santísima Trinidad”, se burló del candidato del PRI, Gerardo Sánchez, por el tuit en que compartió una foto de madre e hija lavando platos y con la leyenda: “Ser responsables, cumplir con nuestras obligaciones”.La leonesa candidata al Senado, Azul Etcheverry, acompañó al alcalde de San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal, para inaugurar el Centro Comunitario Juan Ignacio “Juani” Torres Landa, obra gestionada por la Diputada federal. La acompañó su mamá y esposa de “Juani” (q.p.d.e.), Marisela Aranda. Azul destacó sus gestiones para otros centros en Guanajuato capital y San José Iturbide.