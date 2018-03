Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por fortuna, una vez más llegamos al viernes. El empresario Luis Gerardo González García sumará a sus compromisos como presidente de la CICEG las de titular de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL).Durante el ciclo 2018-2019, el director de la fábrica de calzado PYMA estará al frente del organismo fundado a partir de 1942.El industrial no va solo en el nuevo reto, pues contará con el apoyo de gente de su confianza que incluso ya es parte de su consejo en la CICEG.Entre los empresarios leoneses que ahora estarán en CANAICAL podemos mencionarle a Tomás Trivilino, quien ocupará el cargo de Secretario; Salvador Sánchez será tesorero; Santiago de Mucha estará en Comercio Exterior; David Cashat en Comunicación; Luis Alberto León Solís como coordinador de Delegaciones; Mauricio Blass Bataglia como Vocal; Roberto Plasencia Torres estará al frente de la Comisión de Piel; José Antonio Abugaber será titular de la Comisión de Calzado de Seguridad; Annete Austion, Vocal; Antonio Salim en la Comisión de Pantunflas y Zapato de Descanso; y Alejandro Gómez Tamez en el Comité de administración.A la CANAICAL están sumados 48 fabricantes de calzado como socios, y por medio de las delegaciones, el número de socios indirectos llega hasta los mil fabricantes que van desde ‘piquitas’ hasta grandes productores con presencia de su producto en el extranjero.Al defender los dos organismos, González García buscará multiplicar las ideas y acciones enfocadas al desarrollo y defensa del sector zapatero en México.Con esta noticia nos queda más que claro que en el Bajío somos buenos para las hamburguesas.En Querétaro funciona el que no solamente es el restaurante más importante para Carl’s Jr. en México, sino en América Latina. Lo anterior mencionado por Philip Davie, CEO de Grupo Dexfood durante la presentación del nuevo restaurante de la estadounidense en México, siendo el primero en el país que presenta su nueva imagen.El grupo restaurantero Dexfood que opera en el Bajío los restaurantes Carl’s Jr. presentó la sucursal Milenio en Querétaro; el diseño que se tiene contemplado posteriormente sea replicado en las otras 12 unidades que Dexfood; cuenta entre sus novedades, además del cambio de imagen con cambios en iluminación, mobiliario, conexiones eléctricas, puertos de USB y acomodo del área de juegos en una zona visible desde cualquier punto de sus restaurantes.Dexfood es parte de Grupo Dexel, comenzaron en 2007 en Querétaro y el reto de sus propietarios no es solo crecer en mercado, sino en su cadena de proveedores de alimentos en el Bajío.Carl’s Jr. llegó hace 27 años a México y actualmente son 255 sucursales en más de 50 ciudades.Dexfood representa a 2 de las principales marcas de comida rápida de Estados Unidos (IHOP y Carl’s Jr.); su administración es en los restaurantes de ambas marcas que se ubican en Querétaro, León, San Luis Potosí, Guadalajara y Morelia, sumando un total de 13 restaurantes activos.Las principales plazas comerciales de León han definido, al menos de forma interna, que mantendrán el costo en sus estacionamientos después de la primera media hora gratis.Nos cuentan que la razón es que los gastos para mantener un estacionamiento también deben ser considerados. A las cuentas se remiten: súmele usted la limpieza y mantenimiento, señalética, el pago a empresa de seguridad, funcionamiento del sistema de cobro, por mencionarle las principales. ¿Está de acuerdo?Un tema que tienen claro es que al final, sus visitantes prefieren pagar una cuota a cambio de hacer sus compras con la tranquilidad de que su auto está siendo cuidado.Aprovechando el tema de los centros comerciales, anteriormente le habíamos platicado del plan que tiene la Canaco León, liderada por Gabino Fernández, de darle un concepto al Centro Histórico de un formato más de centro comercial, y que en el plan se contempla como primer paso la contratación de un administrador o administradora, figura que siguen buscando; sin embargo, aún no llega esa persona que cumpla con los requisitos planeados.