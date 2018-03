Deja Diego a mujeres fuera de su equipo

“Es un equipo comprometido no solo por Guanajuato, un equipo responsable eficiente y profesional, un equipo de alto nivel, para una campaña de altura y de propuestas, lo más importante es escuchar a los guanajuatenses de todos los municipios”, dijo el candidato en la presentación oficial.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sin embargo el candidato no precisó siEl ex síndicoserá el coordinador del plan de Gobierno;, Coordinador Electoral; Omar Antonio Crespo en Finanzas, Luis Felipe Bravo Mena en Coordinación General y Juan Aguilera Cid en Comunicación.Además estarán los tres dirigentes de la coalición Guanajuato al frente; Ariel Rodríguez Vázquez, Movimiento Ciudadano; Humberto Quezada Andrade por el PAN, y Baltazar Zamudio Cortés del PRD., quien milita blaquiazul desde 1969 y fue, señaló que: “Esta campaña es pionera a nivel nacional, el reto es innovar un modelo político, una nueva visión económica, me incorporo a la lucha de los guanajuatenses”.Al preguntarle al candidato sí en su equipo integraría a mujeres aseguró: “Si claro, tenemos 23 candidatas alcaldesas, tenemos diputadas que van encabezando de una gran calidad mujeres en Guanajuato, son mujeres que formarán parte. Ya estaremos presentando estructura y verán ahí el plan de trabajo”, mencionó.