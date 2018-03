Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex priista José Antonio Aguilar Bodegas,por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.Aguilar Bodegas entregó su solicitud de registro como candidato al Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas.El también ex Secretario del Campo de Chiapas"Estamos profundamente convencidos quedurante su intervención.La semana pasada, Aguilar Bodegas arremetió a través de Twitter en contra el candidato del Frente a la Presidencia, Ricardo Anaya, pero acusó hackeo de su cuenta.Oswaldo Chacón Rojas, Presidente del IEPC, advirtió que el actual proceso tendrá desafíos técnicos por ser una elección homologada con los comicios federales y porque serán competitivas."La competitividad, y no la competencia, es que cualquiera puede ganar o perder", explicó.Garantizó la vigilancia y refirió que el IEPC ha iniciado durante el actual proceso 120 procedimientos administrativos por supuestos actos anticipados de campaña o promoción personalizada, y emitido más de 20 medidas cautelares para que no haya abusos., añadió, también habrá igualdad así como en el acceso a los medios de comunicación.