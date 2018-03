"El hecho de dar a conocer que el señor se dedicaba a un negocio de comida no tiene nada de malo. Yo no sé por qué han querido satanizar ahora el hecho de que el señor se dedicara a atender una taquería. Es como si un periodista además de tener la tarea de periodista se dedica a dar clases, se dedica a atender un negocio de lo que sea. No tiene nada de malo".





"No podemos hacernos cargo de esos casos. Los periodistas honorables, como ustedes, obviamente tienen toda la protección del Gobierno del Estado y si se sienten amenazados o si tienen alguna preocupación, nos dicen y atendemos a través de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas".

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, pues reveló que algunas de las víctimas estaban al servicio del narcotráfico., declaró el mandatario luego del asesinato del reportero del municipio de Gutiérrez Zamora, Leobardo Vázquez Atzin.El Ejecutivo pidió tampoco satanizar que las autoridades de la Fiscalía General del Estado hayan dado a conocer que además de reportero, la víctima se dedicaba a vender tacos.El ex priista, minimizó el asesinato de reporteros durante su mandato, y detalló que el reportero Gumaro Pérez Aguilando, asesinado en diciembre del año pasado en el municipio de Acayucan, era un "halcón" de la delincuencia organizada., manifestó.En el caso del comunicador, Cándido Ríos Vázquez, asesinado en agosto del año pasado en el municipio de en Hueyapan de Ocampo, el gobernador señaló que el día de su muerte convivía con un líder del Cártel de Los Zetas.En cuanto al fotógrafo Gumaro Pérez o Edwin Rivera Paz, quien se encontraba autoexiliado en el sur de Veracruz donde fue asesinado en agosto del año pasado, afirmó que no ejercía el periodismo., agregó Yunes Linares.Indicó que su administración no puede hacerse cargo de reporteros como esos, aunque si de los "honorables".