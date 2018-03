PGR archiva lavado de César Duarte, pues Meade no le halló nada

"A consideración de esta UIF, hasta este momento no se cuenta con elementos suficientes para formular la denuncia a que alude el párrafo IV del artículo 400 Bis del Código penal federal (delito de lavado), pues las constancias que obran en la indagatoria de mérito -a nuestra consideración- no resultan suficientes (...) hasta el momento no se advierte que los recursos a que se hace referencia procedan o representen el producto de una actividad ilícita", dice el oficio 110/F/A/621/2017.



"Es importante mencionar que los 65 millones de pesos aportados (...) los conforman 40 millones que provienen de retiros de otras inversiones realizadas con anterioridad a que César Horacio Duarte Jáquez se desempeñara como servidor público y 25 millones provenientes de la obtención de un préstamo", indica el oficio PGR/DG/2649/2015.



"El ingreso total de César Horacio Duarte Jáquez como servidor público declarado en sus patrimoniales, en el periodo de octubre de 2010 a agosto de 2013, asciende a 5 millones 446 mil 681 pesos, importe que resulta menor al total de ingresos declarados ante el SAT por sueldos y salarios", dice el documento.



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laarchivó el caso de lavado contraporque, el año pasado, uno de los organismos dependientes de Hacienda cuandoera su titular decidió no denunciar alal concluir que no cometió ningún delito.El 16 de febrero de 2017,"A" de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comunicó a laque no presentaría una querella contra el ex Gobernador de Chihuahua porque no halló indicios de que su dinero tuviera un origen ilícito.Al momento de renunciar a la denuncia contra, la UIF tenía como titular aquien hoy ocupa la titularidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien también fue Procurador del Estado de México en el Gobierno deEn la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09, archivada el pasado 13 de marzo,fue investigado por adquirir con dinero supuestamente ilícito el 15 por ciento de las acciones delpor un monto de 65 millones de pesos.Además de la conclusión de la UIF, peritos oficiales de la Procuraduría General de la República () afirmaron en un dictamen que la compra de acciones del banco no se hizo con dinero sucio, pues 40 millones de pesos salieron de los diversos negocios de Duarte, antes de que fuera Gobernador, y 25 millones corresponden a un préstamo.En esta pesquisa la presunción era que el ingreso mensual decomo Gobernador, que ascendía aresultaba insuficiente para justificar dicha inversión; por tanto, el dinero debía ser producto del enriquecimiento ilícito, el delito previo al lavado.Por ello, larequirió a la UIF, ely de Valores, todas dependientes de la Secretaría de Hacienda, para que revisaran el patrimonio y las cuentas de Duarte. Todos los organismos concluyeron que estaba limpio.En el diagnóstico citado, la PGR señala que deUn total deal que estaba ligada la institución bancaria.Según la, los ingresos percibidos poren sus cuentas bancarias durante el periodo referido, los cuales asciendenpara efectos del Impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios y actividad empresarial en los ejercicios fiscales de 2010 a 2013.reconoció ante la PGR que durante 15 días se desempeñó simultáneamente como titular de Hacienda dey director del Banco Progreso Chihuahua, del cual el ex Gobernador prófugo adquirió un paquete accionario.Herrera aseguró que esa doble función no implica un conflicto de intereses ni un delito, ya que la norma en la entidad no lo tiene previsto como tal.