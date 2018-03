Ve Anaya complicidad entre PRI-Meade tras 'perdón' de PGR

"Es verdaderamente grave, poco a poco se va revelando, lo qué hay detrás de todos estos problemas de corrupción en donde cada vez queda más clara la complicidad del PRI y de su candidato con todos estos entramados de corrupción", planteó.



"Me parece verdaderamente grave que hayan ocultado el que se había exonerado a César Duarte cuando José Antonio Meade era el Secretario de Hacienda y por lo tanto tenía a su cargo la Unidad de Inteligencia Financiera. Me parece que le debe una explicación muy seria al pueblo de México".

En el #29CongresoCMIC tuvimos la oportunidad de escuchar las propuestas de @RicardoAnayaC en temas de infraestructura y Anticorrupción, más de 1000 empresarios escucharon los ejes de su plan de trabajo. pic.twitter.com/ZswgiClbgi — cmicnacional (@cmicnacional) March 23, 2018

El hecho de que la Secretaría de Hacienda, bajo la gestión de José Antonio Meade, hubiese perdonado alpor un presunto caso de lavado de dinero refleja la complicidad dely de su candidato presidencial con la corrupción, afirmó el abanderado opositorEntrevistado enantes de participar en una reunión con industriales de la construcción, Anaya apremió a Meade a dar una explicación al pueblo de por qué exoneró aEn su edición de este viernes, REFORMA reveló que laarchivó el caso de lavado contra Duarte porque, el año pasado, uno de los organismos dependientes de Hacienda cuando Meade era su titular decidió no denunciar al ex Gobernador de Chihuahua al concluir que no cometió ningún delito.