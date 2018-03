Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Elapeló a la conciliación.Después de haber asumido el cargo,que acosó a su predecesor Pedro Pablo Kuczynski y acabó con su gestión en apenas 20 meses.Vizcarra le dijo al parlamento dominado por opositores que la relación debe ser "con respeto, tolerancia y el amor a la patria" y añadió mirando a la tribuna donde estaban ubicadas las sillas de los legisladores que es "fundamentalEn un discurso de 15 minutos, el ingeniero civil de 55 años también anunció que en los próximos días. También reconoció que Perú se encontraba en "zozobra e inestabilidad", por lo que había llegado el momento de "decir basta" y prometió que se castigará "como corresponde" la corrupción a través de una justicia que actúe con "independencia y celeridad"., dijo Vizcarra, quien fue el primer vicepresidente de Kuczynski y lo sucedió de acuerdo a la ley luego de que el banquero de Wall Street renunciara el miércoles arrastrado por un escándalo desatado por la difusión de videos grabados por un legislador opositor que mostraba el intento de compra de votos para favorecer al oficialismo.Pidió seguir el espíritu "de humildad y entrega" del almirante Miguel Grau, uno de los más admirados héroes peruanos y legislador del siglo XIX, del cual recordó una de sus más famosas frases: "yo no soy más que un pobre marino que trata de servir a su patria".El presidente también “pidió no perder la fe en nuestras instituciones” a los peruanos que desconfían y están decepcionados de forma abrumadora de su clase política., mientras que el Parlamento posee 14 por ciento, según el sondeo nacional de la firma Ipsos Perú.Vizcarra es elpero su conocimiento de la política regional en un país afectado por el centralismo le ayudará a conectarse con el Perú profundo, aunque para eso tendrá que manejar con cautela sus relaciones con el parlamento opositor.El mandatario pidió a la oposición marcar un punto de quiebre con el pasado y refundar la institucionalidad política paraA diferencia de la investidura de Kuczynski, Vizcarra fue recibido con aplausos de los legisladores de todas las bancadas, incluida la oposición.Keiko Fujimori, lideresa del mayoritario partido opositor en el Parlamento, le deseó éxito al mandatario. También lo hizo su hermano menor, Kenji, legislador aliado del renunciante Kuczynski luego que éste indultara a su padre el ex presidente Alberto Fujimori desatando la furia de parte de la población.El nuevo presidente peruano ejercía el cargo de primer vicepresidente y embajador en Canadá. Llegó a Lima durante la madrugada de hoy viernes y sus simpatizantes le dieron la bienvenida en el aeropuerto con un gran pastel decorado con los colores rojo y blanco de la bandera peruana porque el jueves cumplió 55 años., característica que mostró mientras fue gobernador de Moquegua (2011-2014), una de las regiones más pequeñas de Perú, donde del lado de la población logró un acuerdo con la minera Anglo American, con sede en Londres,Según los analistas, Vizcarra es. Steve Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, caracterizó al nuevo presidente como "uno de los pocos gobernadores con una historia positiva".on base a valores compartidos de “democracia, seguridad, comercio mutuamente beneficioso y respetuoso de los derechos humanos".El departamento de Estado añadió que también trabajará con Perú en laLos esfuerzos para sacar del poder al impopular Kuczynski, liderados por Keiko Fujimori --quien perdió las elecciones presidenciales ante el exbanquero de Wall Street--, fueron constantes y también estuvieron alimentados por los sucesivos errores políticos del ahora exmandatario.Las grabaciones ocultas que derrumbaron la credibilidad de Kuczynski durante la semana fueron el último capítulo de un drama que empezó hace meses conlo cual desató pedidos para que fuera destituido.y que también incluye políticos poderosos como Keiko Fujimori.