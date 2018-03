Anaya contra AMLO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Me llamaron la atención, varios artículos escritos por autores, pero todos ellos, hablando de que AMLO sigue adelante en las encuestas de opinión. Sin embargo, es necesario hacer notar, que estamos a cuatro meses de la elección y en ese tiempo, pueden pasar muchas cosas, entre ellas que caiga una vez más López Obrador, como ha sucedido en las dos ocasiones anteriores. Entre los artículos, está el de Enrique Rojo, que enseguida comento. Menciona este articulista, que es importante que pierda en estas próximas elecciones, el PRI porque se le dio otra oportunidad en 2012 y no la supo aprovechar, puesto que ha habido como nunca, una inseguridad que a todos nos agobia, así como la corrupción y la impunidad, que nos tienen en el total hartazgo. Pero que también es importante que pierda López Obrador, puesto que trata de restaurar al PRI de los años 70, por sus ideas atrasadas y que, en suma, son las mismas que ha esgrimido a lo largo de cerca de 18 años, en forma ininterrumpida. Quien debe ganar la elección es Ricardo Anaya, porque conforme lo asimila más y más gente lo anterior, sobre todo la clase pensante, más crece la intención de voto, colocándolo en un segundo lugar, cada vez más cerca de AMLO. Las razones por las que es atacado Ricardo Anaya, son comprensibles porque les preocupa mucho, que este candidato pueda despuntar como ahora lo está haciendo. Hay que tomar en cuenta, que el ataque es por lavado de dinero, que ha sido desmentido una y otra vez por el propio candidato, pero es de hacerse notar, que se trata en todo caso, de fondos particulares y no fondos federales, desviados estos últimos, por miles de millones de pesos, hacia las campañas del PRI, específicamente la campaña de Peña Nieto. Por lo mismo, no se combate este hecho ni la impunidad que representa, como lo hemos podido apreciar, desde hace mucho tiempo. De demostrarse que son falsas las acusaciones, y que se ha estado haciendo un uso faccioso de la PGR en contra de Ricardo, si las acusaciones son desmentidas, terminarán fortaleciéndolo. También dice el articulista, que Anaya ha resultado ser un magnífico candidato, como lo estoy plenamente convencido. Derrotó a Manlio Fabio Beltrones en un debate trasmitido por televisión, logró desactivar el asunto en el Senado que encabezaba Emilio Gamboa, le quitó el control del partido a Gustavo Madero, constituyo a pesar de Peña Nieto, el Frente por México y ha derrotado a los principales políticos de Mexico, faltándole solamente López Obrador, que esperamos que, en los próximos meses, lo logre. Se va del PAN al PRI como vocero de la campaña de Meade pero para atacar a Anaya, Javier Lozano Alarcón, a quien debemos reconocer su gran facilidad de palabra Se han dado varias deserciones, dentro de la campaña política, como la de Germán Martínez, que se va del PAN a Morena, a pesar de haber sido ex presidente del partido Panista a nivel nacional, a quien se le dio, una candidatura plurinominal para el Senado de la República. A pesar de tener antecedentes penales, se le otorga una posición plurinominal para el Senado a Napoleón Gómez Urrutia lo que demuestra que no se están haciendo bien las cosas en Morena. No podemos dejar de mencionar a quienes defraudaron a los ciudadanos de sus entidades entre ellos varios gobernadores emanados del PRI, destacando los dos Duarte y que afectan en mucho, la campaña política. Una de las cosas que más se ha criticado a AMLO, es la posible cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, por lo que el país perdería aproximadamente 3% del PIB, dejando a nuestro país, muy mal frente a los inversionistas, muchos de ellos extranjeros y que se ha invertido en el proyecto una gran cantidad de dinero, sin que esto sea tomado en cuenta. Standar & Poor's menciona, que cuando el nuevo gobierno Mexicano asuma el cargo en diciembre de 2018, el nuevo aeropuerto estará a unos cuantos meses de iniciar operaciones comerciales y que en este momento, el porcentaje de avance de las obras, representará un gran porcentaje, pues ya se ha otorgado cerca del 80% de los contratos y representa cerca de 160,000 empleos, que están en riesgo de perderse, por lo que no debe darse la cancelación del nuevo A eropuerto. El sector empresarial ha exigido, que se respeten los contratos y el plan trazado en forma original respecto al nuevo Aeropuerto de la ciudad de México, Por esas razones, tiene sentido que sea el candidato ganador de la contienda sea Ricardo Anaya, quien si tiene un proyecto moderno para nuestro país y tiene la capacidad para lograrlo.