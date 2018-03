Siguen sin localizar a hombre secuestrado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De acuerdo con las autoridades; será la Subprocuraduría de Investigación Especializada (SIE) quien realizará las investigaciones pertinentes.De acuerdo con el director de Control de Procesos de la Subprocuraduría de Justicia en la Región C, Carlos Alberto Facio Guerrero,De igual forma se sabe que,, aún no ha sido localizado, por lo que las investigaciones continuarán hasta que se dé con su paradero. Sólo se sabe que los responsables obligaron a su víctima a abordar una camioneta, luego de que realizaran diversas detonaciones de arma de fuego para después huir del lugar a gran velocidad., ya que se dijo que la unidad involucrada se trataba de una camioneta tipo Silverado, color blanco, doble cabina.quienes llegaron hasta un estacionamiento de la plaza comercial y a la fuerza subieron a un hombre, el cuan no ha sido identificado.