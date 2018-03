Eiza González: de la crítica y burla a Protagónico internacional

Porque Eiza González desea interpretar personajes que glorifiquen a la mujer latina, aceptó gustosa la invitación para protagonizar Paradise hills, cinta que arrancará en abril próximo. Con locaciones en España, la actriz mexicana compartirá créditos con Emma Roberts (Somos los Miller) y Danielle Macdonald (Secretos de un crimen).



Paradise hills es la ópera prima de la cineasta ibérica Alice Waddington, quien con su corto de horror Disco inferno, triunfó en certámenes como el Fantastic Eurpean Film Festival y el Cinefantasy International.



No al bullying. Eiza fue objeto, el pasado 4 de marzo durante la entrega del Oscar, de varios memes burlándose del vestido amarillo que portó en la ceremonia. A pregunta expresa, lamentó las críticas que circularon online.

"Me parece muy chistoso que todos nos llevemos, pero creo debe haber una conciencia del bullying y es importante que como sociedad tengamos más conciencia de que no nos podemos burlar siempre de todo el mundo porque eso (las imágenes) pasa a otros países, la gente lo ve y no lo toma como chiste, sino de cómo nos atacamos nosotros", opina.