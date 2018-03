Now I know what Love is Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el Ene 16, 2018 at 7:45 PST

Luego de su separación de Selena Gomez y salir ahora con la modelo Baskin Champion, el cantante no deja de dar de qué hablar.En esta ocasión fue debido a un accidente que sufrió este viernes por la noche.El hecho ocurrió en pleno Sunset Boulevard, este viernes cuando otro vehículo chocó de atrás a su camioneta mientras estaba en un semáforo.El cantante chocó con un Land Rover que sufrió algunos desperfectos pero, afortunadamente, ni el cantante ni las personas que iban en el otro vehículo sufrieron heridas.Ante el impacto, el cantante se llevó un gran susto y estuvo intercambiando palabras con el otro conductor. La policía llegó al lugar enseguida y calmó la situación.Por suerte para el cantante, no sufrió heridas y el episodio no tuvo mayores consecuencias materiales.Con información de La Vanguardia, El Clarín