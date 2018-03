Rogelio Funes y la lesión que lo hará perder el resto de la Liga MX

"Hace un par de meses no era opción la cirugía, es necesaria ahora, porque la lesión ha ido creciendo y porque el jugador no tolera el dolor, el tiempo es ahora, no se podía hacer antes", comentó Davino antes de viajar a San Antonio, donde enfrentarán al Cruz Azul.



"La cirugía se tiene que hacer, era ver si el jugador podía tolerar el dolor o no, ya no tolera el dolor, la lesión ha ido creciendo y es necesaria hacerla hoy".



"Había un porcentaje de evitar la cirugía, había un porcentaje de hacer la cirugía más tarde y la llegada de Albertengo era para estar cubiertos en ese aspecto", expresó.



"El equipo está muy bien, obviamente Funes es un jugador importante para nosotros, pero lo más importante es la salud de los jugadores".



"Sin duda es un jugador importante, pero el equipo tiene jugadores de mucha jerarquía que lo pueden sufrir y esperemos que tengamos un buen cierre y entremos a la Liguilla", señaló.

no toleraba más el dolor en la pierna derecha y por eso será operado en los próximos días, aunque se perderá el cierre delpresidente deportivo del club.El directivo albiazul aclaró que la cirugía se hará hasta ahora, porque hace unas semanas no era necesaria.La directiva confiaba quepudiera terminar el torneo, aunque sabían de la posibilidad de que fuera operado antes, como finalmente ha ocurrido. Por eso, trataron de cubrir la posición con Lucas Albertengo, quien llegó en enero pasado.A pesar de la baja de Funes Mori, quien lleva cinco goles en la Liga,confía que se meterán a laAunque aún no hay fecha para llevar a cabo la cirugía, ésta se hará en Monterrey.