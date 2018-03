Capitalinos disfrutaron el tradicional Día de las Flores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Capitalinos y visitantes disfrutaron de un paseo codo a codo por el majestuoso Jardín de la Unión para disfrutar el tradicionaluna fiesta que surge en el marco de la celebración a laAl sonido del Vals sobre las Olas, pieza interpretada por la Banda de Música del Estado de Guanajuato, desde temprana hora mujeres y hombres se dieron cita en las calles del Centro, para disfrutar de los múltiples colores que embellecían el Jardín de la Unión con las millones de flores que se regalaba al transitar por la calle.Multitudes de personas se alojaban en las calles para hacer filas, pues como marca la tradición religiosa, esperaban por su vaso de agua y de nieve, reliquias que representan las lágrimas de la virgen por el dolor sentido ente el cautiverio de su hijo Jesús.¿Ya lloró la virgen?, preguntaban niñas, niños, mujeres y hombres al llegar al altar para recibir su reliquia.Vendimias de canastas con cascarones de huevo que ya habían pintado de colores otros tantos representaban un personaje de Disney favorito por lo inquietos niños que se conglomeraban para poder comprar su tradicional canasta y estrellarlos en la cabeza para cubrirse de confeti y harina.En la verbena, como ya es tradición, no podía falta la presencia de quienes gobiernan al Estado y Municipio, en punto de las 8:00 de la mañana llegó el Gobernado Miguel Márquez Márquez, acompañado de su esposa Maru Carreño, quienes eran esperados por el alcalde Édgar Castro Cerrillo, para hacer su recorrido y regalar flores rojas, amarillas, blancas y rosas.A las cercanías del Teatro Juárez ya estaba el altar dedicado a la Virgen Dolorosa, adornado con trigo germinado, flores, semillas, naranjas con banderas al lado el puesto donde los mandatarios procederían a regalar agua de chía, nieve de limón y tamales, la larga fila de personas que esperaban para refrescarse y degustar de la nieve parecía no tener fin.En el kiosko central del Jardín, en todo momento la música no dejó de sonar, visitantes curios se sentaron en los alrededores del jardín para disfrutar de los sonidos de cada uno de los instrumentos.