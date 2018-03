Marjorie de Sousa comparte foto en traje de baño

La actriz Marjorie de Sousa deseó un feliz viernes a sus seguidores con una foto en traje de baño.



En la imagen, Marjorie aparece con una prenda de color negro, que permite ver parte de su escote, brazos y piernas.



“Nada mejor que saber que llegó el viernes. ¿Cumpliste tus metas esta semana? Donde quiera que estés comparte con tus seres amados y disfruta de la vida... #Felizviernes”, escribió para acompañar la fotografía.



Su publicación en Instagram tiene ya más de 120 mil “me gusta” y más de mil comentarios que, en su mayoría, destacan la belleza de Marjorie.

Una publicación compartida de Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el Mar 23, 2018 at 8:49 PDT



El pasado febrero, con motivo de su trabajo en la serie “Al otro lado del mundo”, Marjorie dijo sobre las críticas:

“Si tú sabes y estás segura de lo que está bien, lo que diga el mundo entero no importa, porque no viven contigo, no te mantienen y sólo hablan porque tienen lengua”.