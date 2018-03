Profeco recomienda servicios tradicionales de hospedaje frente a las plataformas privadas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a los vacacionistas a evitar contratar servicios de hospedaje por plataformas privadas que ofrecen departamentos o casas entre privados porque estos no ofrecen garantías, no hay facturas, ni seguros y es difícil lograr la conciliación.



Sin dar el nombre de plataformas como Air bnb ni ninguna otra, el titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez , dijo: “Recomiendo ampliamente que aunque sea más caro se contraten servicios de hospedaje profesional, aunque sea más caro, pero es más seguro”.



Existen casos en los que se les manda una foto del departamento o de la casa que no corresponde a la realidad y “nosotros batallamos mucho tanto para el ejercicio de la conciliación como para aplicar multas o sanciones cuando es de particular a particular, porque no se sabe si es o no proveedor”.



La Profeco hace la multa en contra del proveedor, pero no es lo mismo hacerlo cuando existe un contrato de adhesión, pero en estos casos no hay. Por ello es mejor que aunque se pague más caro se tenga mayor certeza del servicio de hospedaje que se recibirá, comentó en breve entrevista con motivo del operativo de vigilancia de Semana Santa y Pascua 2018.



En la Central de Autobuses Poniente donde hizo un recorrido, Cerda Pérez dijo que para las verificaciones se desplegarán a 900 servidores públicos en 91 brigadas. Además de que se instalarán 91 módulos del 23 de marzo al 9 de abril.



Recordó que a quienes abusen del consumidor se les podrán imponer multas de hasta 4 millones 300 mil pesos e instó a los vacacionistas a presentar sus denuncias a través de Concilia Express donde hay 175 asesores que darán atención al consumidor.



Además de que se trabaja directamente con 65 proveedores de autotransporte, hoteles, turismo, restaurantes, aerolíneas, tiendas departamentales e-commerce, entre otros para resolver las quejas de forma inmediata.