FERNANDO Y DIEGO

El senador Fernando Torres Graciano está sumado de lleno a la campaña de su acérrimo rival hasta hace días, Diego Sinhué Rodríguez. Le dejaron la chamba más difícil: propuestas para la seguridad.El leonés tendrá como brazo técnico para trabajar en el tema al purisimense Juan Carlos Murillo Flores. Fernando, quien está en la lista a una diputación federal plurinominal, no dejará su cargo en el Senado.El legislador no dejó de poner el dedo en la llaga sobre temas internos del partido. Ya que pase el proceso electoral el PAN debe reflexionar sobre sus métodos de elección de candidatos, dijo.Fernando Torres es totalmente institucional al partido en que ha militado siempre. Así que apechugó cuando quedó claro que la candidatura a la Gubernatura era para Diego Sinhué, y punto. Premiaron su aspiración de años con un lugar en la lista plurinominal al Congreso de la Unión. Y ahora sus críticas al clima de inseguridad en Guanajuato el PAN las aprovechó para pedirle que las aterrice en propuestas.El panista no es un especialista en temas de seguridad, eso está claro, pero en el Senado preside la Comisión de la Defensa Nacional y algo debe haber aprendido. Después de todo no tiene que inventar el hilo negro, su promesa es precisamente eso, escuchar de los mejores y aprender de las experiencias que han tenido éxito en el País y en el extranjero para intentar en Guanajuato hacer algo distinto.Luego de hablar de su responsabilidad en el equipo de Diego, Torres Graciano se dio tiempo para lamentar las salidas de panistas como su anterior aliado Ricardo Sheffield, las cuales, si bien no comparte, sí le queda claro que los procesos de designación en el PAN dieron armas para las renuncias.Así lo ve Fernando: “Debe haber una reflexión de cómo se dieron las cosas y qué hacer para mejorarlas, no sólo en Guanajuato en todo el País se fueron varios, un expresidente nacional como Germán Martínez al Senado, no podemos decir que no pasó nada, hay que revisar qué método vamos a tomar en el futuro para la selección de candidatos que permita darle objetividad a las decisiones”.El único ‘fichaje externo’ de Diego es el empresario Jorge Videgaray Verdad, quien en la campaña a la Gubernatura del 2012 estuvo del otro lado, como el coordinador de Juan Ignacio Torres Landa (QEPD), también fue el ‘pastor’ de los diputados locales del PRI, pero desde hace rato está cerca del panista.El Partido Verde presentó a sus 15 candidatos a diputados federales y los dos para el Senado. En el evento encabezado por el todavía dirigente estatal, Sergio Contreras, y por quien tomará su lugar cuando pida licencia, Beatriz Manrique, presumieron que el 70% de sus candidatos a cargos federales no son militantes.Sergio Contreras anunció que a partir del 30 de marzo deja la dirigencia estatal del PVEM para concentrarse en su campaña como candidato a la Alcaldía de León -que inicia el 29 de abril-. La coordinación general del proceso electoral y la vocería del partido las asumirá la diputada local Beatriz Manrique, conocedora de las entrañas de ese partido y quien ya amarró una diputación federal ‘pluri’.Como adelantamos hace tiempo la fórmula al Senado la encabeza Víctor Hugo Pineda Martínez, quien fuera delegado desde diciembre 2015 hasta hace unos días de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Con 27 años de experiencia en la Administración Pública Federal tendrá una campaña dura frente a tres mujeres propuestas de PAN, PRI y Morena.En León los nombres más conocidos son los de Irma Gómez Contreras, por el distrito 05, dirigente de la Confederación de Organizaciones Sindicales, quien peleó una candidatura por el PRI que no alcanzó. Por el 06 se confirma al doctor Luis Gerardo Casillas, conocido por sus críticas a la Secretaría de Salud de Guanajuato para lo cual trabajó por muchos años como médico de la unidad en Loza de los Padres.La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior del Estado (SABES) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de promover una cultura de paz para prevenir y luchar en contra de la violencia escolar.La firma la encabezaron el ombudsman José Raúl Montero de Alba y el director general del SABES, Juan Luis Saldaña López, en un evento ante unos 300 estudiantes en el plantel ubicado en San Pedro de los Hernández. El SABES cuenta con 37 mil alumnos de bachillerato y seis mil más de Universidad.El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, asistió al “Foro de Seguridad y Justicia Cívica”, en Morelia Michoacán, y conoció estrategias efectivas en su implementación, entre ellas la Policía de proximidad, la atención a víctimas, la mediación y el sistema de justicia cívica. Mediante los llamados Juzgados Cívicos se plantea pasar de la simple calificación y sanción de faltas administrativas a una visión que procure facilitar y mejorar la convivencia dentro de la comunidad.En la fotografía Luis Alberto Ramos con el alcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.