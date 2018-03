Sextos pisos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

México envejece aceleradamente. Perdemos el “bono poblacional” poco a poco. El envejecimiento es un proceso inevitable, gradual y adaptativo de enormes implicaciones y que inicia claramente al subir al sexto piso, a los sesenta años. La tercera edad se origina al sentir los efectos de los cambios propios de la edad y al desgaste por el recorrer de la vida del individuo y, en función del ambiente que con el tiempo ocurre en todo ser vivo. La tasa de natalidad decrece rápidamente ya, y los jóvenes rehúyen al matrimonio, a procrear bebés. La pirámide poblacional cambia su perfil pues en su base, se registran ya pocos nacimientos.¿País de viejos? Sí. La vejez resulta ser el desenlace de un proceso natural, resultado de las bajas tasas de mortalidad y de fecundidad alcanzadas en el País, que se reflejan en que la población mexicana, en su conjunto, puede llegar a edades que anteriormente resultaban difíciles de alcanzar y que cada vez podrán aumentar hasta llegar al horizonte de vida. Muchos jóvenes, es cierto, pero cada vez menos niños y el incremento de adultos mayores.Guanajuato pierde paulatinamente, al igual que México, su “bono poblacional” (contexto en el que contamos con mayor porcentaje de población formándose que trabajando). En los próximos 35 años, México habrá cambiado más que en los dos siglos anteriores. Nuestra población envejecerá a tal grado que de los 9 millones de adultos que hay ahora, pasaremos a 42 millones en el año 2050. Se agotará el “bono”, pues de un promedio nacional de 24 años de edad, se pasará a 39 años, por lo que deberá diversificarse la economía e incrementarse el ahorro social, pues por cada dos mexicanos que trabajen habrá uno jubilado, nuestra esperanza de vida equivale actualmente a 78.8 años (hombres 76.6 y mujeres 81.0) y continúa creciendo.En el último censo de población, la ciudad de León registró la cantidad de 1,436,480 habitantes (Inegi, 2010) con el crecimiento tendencial, León tiene ya alrededor de 1,800,000 habitantes; el grupo de la tercera edad (de 60 y más años de edad) equivale al 8% es decir, alrededor de 130,000 personas en nuestra ciudad, siendo el nivel A-B el de mayor ingreso que equivale a alrededor de 35,000 ancianos con capacidad de pago de servicios, un segmento medio amplio con el 50% y alrededor del 35% en segmentos D-E de bajo ingreso. El Consejo Nacional de Población (Conapo) proyecta que la población de la tercera edad en la ciudad se incrementará conservadoramente de 209 mil adultos mayores para el año 2030, pudiendo llegar a 250,000, cinco años después.Esto se refleja en que cada vez son más los “adultos en plenitud” que requieren tener acceso a lugares de desarrollo, esparcimiento y atención especializados. Es por eso que crear proyectos, espacios, servicios, productos, centros o residencias geriátricas-gerontológicas, representa una necesidad social que cubrir (e incluso oportunidad de negocio) y formar profesionistas en este campo, cuya demanda va en aumento. Se requiere crear instituciones, empresas, políticas públicas adecuadas que permitan a los adultos mayores una vejez en condiciones dignas.Actualmente la población que vive en situación de pobreza en todo Guanajuato es el 48.5% (Coneval, 2011), donde la ciudad de León posee una pobreza de capacidades del 13.6% (IPLANEG, 2011) y de ellos, al menos el 30% son adultos mayores. La gerontología (de “geronto”, anciano y “logos”, estudio) es un área de conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento de una población. A diferencia de la geriatría (rama de la medicina que se centra en las enfermedades asociadas a la vejez, y el tratamiento de las mismas), la gerontología se ocupa de los aspectos administrativos de la promoción de salud, pues no es una especialidad médica. Por ello estudia aspectos psicológicos, sociales, económicos, demográficos y otros relacionados con el anciano.Son muchos los factores que explican el reciente desarrollo del interés por la adultez en plenitud. En primer lugar, la importancia que ha tomado el envejecimiento de la población. Otro, que el Bajío, tiene ventajas competitivas para el turismo de salud y tiene clima, entorno, densidad de especialistas en salud, lo que hace atractivo el florecimiento de esta actividad de la gerontología.Además, a ello se suman las condiciones de vida actuales de los adultos mayores que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, ya no siempre conservan vínculos familiares tan estrechos con su familia. Los adultos en plenitud tienen una capacidad de vida enorme y son un desafío para emprendedores, pero también para quienes crear empresas socialmente responsables. Despedir al ancestro con amor, preparar proyectos para las mayorías que no tienen reservas financieras, mantener una cultura de cuidado y veneración para quienes llegan al “sexto piso”, es indispensable para despedirles, con amor, como ellos nos formaron.