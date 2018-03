Buscan impulsar economía de Pymes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A través de la mejora interna en temas de sustentabilidad, branding y fianzas un grupo de cien empresas Pymes cerraron su capacitación.La Cámara de Comercio México-Estados Unidos capítulo Guanajuato (USMCOC) en colaboración con el Centro de Producción más limpia del Bajío (CPLB) realizaron un encuentro de negocios con representantes de compañías como Pirelli, Flecha Amarilla y LEFARC.Sergio Ponce titular de CPLB, detalló que el objetivo de esta reunión es para impulsar la economía de empresas Pyme de León, que los emprendedores detecten las necesidades del mercado local.Previamente este grupo de emprendedores Pymes recibieron un taller de preparación con duración de una semana, en el cierre, los vincularon firmas líderes para que apliquen lo aprendido.Dentro de los sectores que acudieron al llamado se ubican compañías de servicios, curtiduría, producción y calzado.Crear competitividadTom Grávalos, CIO de Pirelli México invitó a los empresarios a crecer su competitividad considerando que actualmente es un tema global.En este sentido detalló que en su sector en ocasiones resulta más barato importar ciertos productos que buscar proveeduría local, por que no se han desarrollado empresas locales en sus insumos.detalló Grávalos.Como recomendación a los empresarios sugirió la implementación de procesos verdes, no por bondad, sino por eficiencia.A futuro expuso el directivo de Pirelli, la competitividad será gestionar conocimiento en plantas modernas con robots.esto implica un trabajo de desarrollo para mantener las plantas del futuro vamos a necesitar técnicos para la próxima generación.La ventaja competitiva de México no debe ser la mano de obra económica, debe ser aprovechar que es un país con mano de obra joven.