Lista de deshonor



En la lista de “definitivas” siguen Jalisco con 234, Nuevo León con 215, Estado de México 125, Veracruz 87, Sinaloa 85, Yucatán 75, Guanajuato 68, Oaxaca 68 y Tabasco 62.



En las sociedades sujetas a investigación, el orden es el siguiente: Ciudad de México 671, Nuevo León 509, Jalisco 408, Veracruz 235, Estado de México 232, Guanajuato 174, Sinaloa 140, Chihuahua 133, Puebla 119 y Oaxaca 116.

Personas morales

Personas FÍsicas

respectivamente, que engañan al SAT.emiten facturas por productos o servicios que no se prestan.En la empresa privada se emplean para pagar menos impuestos.El Servicio de Administración Tributaria (SAT) descubrió queque hicieron ventas o realizaron servicios inexistentes; entre todas facturaron más de 1.4 billones de pesos.Por lo menos en tres mil 918 casos se comprobó que son empresas “fantasma”, es decir el 60.3 % de las investigadas.La dependencia respondió que la información es confidencial.Las empresas sólo existen en papel, no pudieron comprobar infraestructura, empleados y activos, entre otros.Asesor-Tec del Bajío, S.A. de C.V.Acm Counseling, S.C.Administradora Inmobiliaria Injues, S.A. de C.V.Administración Profesional Activa, S.C.Acm Realty, S. de R.L. de C.V.Administración y Solución Corporativas, S.C.Asesoría en Soluciones Corporativas, S.C.Asfaltos y Servicios para la Empresa, S.A. de C.V.Asfaltos y Servicios para la Industria, S.A. de C.V.Avantrax, S.A. de C.V.Acm Waste, S. de R.L. de C.V.Bamex Agroindustrias, S.A. de C.V.Corporativo de Asesores y Consultores Integrales, S.A. de C.V.Caradi, S.A. de C.V.Curtidos y Cueros Arcadia, S.A. de C.V.Corporativo de Consultores Empresariales, S.A. de C.V.Comercializadora D&A, S.A. de C.V.Calpin Empresarial, S.A. de C.V.Corporación Especializada en Medicina Legal, S.C.Comercializadora Giovanni, S.A. de C.V.Consultoría y Gestoría de Irapuato, S.C.Comercializadora Inter Macu, S.A. de C.V.Comercializaciones Lanca, S.A. de C.V.Calzado Lady Zonnya, S.A. de C.V.Comercializadora Maromis, S. de R.L. de C.V.Corporativo de Negocios Cuarcuaya, S.A. de C.V.Consultoría y Oportunidades de Negocios, S.A. de C.V.Corporativo Prixton, S.A. de C.V.Cueros, Pieles y Sintéticos Nireesm, S.A. de C.V.Cuerosen, S.A. de C.V.Derivados de Asfaltos y Combustoleo, S.A. de C.V.Digama, S.A. de C.V.Diel Saggezza, S.A. de C.V.Distribuidora y Transportadora de Asfaltos, Combustoleos y Emulsiones, S.A de C.V.Especializados AR, S. de R.L.Excelencia en Construcción y Urbanización, S.A. de C.V.Eliss Insumos, S.A. de C.V.Fundación Asistencial Lefranc. A.C.Fibram, S.A. de C.V.Grupo Caloy, S.A. de C.V.Grupo Constructor Bamex, S.A. de C.V.Grupo Comercial y Empresarial Integral, S.A. de C.V.Grupo Empresarial Ven del Bajío, S.A. de C.V.Grand Expert, S.A. de C.V.Grupo Giggs, S.A. de C.V.Gustapiel, S.A. de C.V.Industria Curtidora Piecu, S.A. de C.V.Ingeniería, Diseño y Construcción Rodríguez, S. de R.L de C.V.Ingredientes del Sur, S.A. de C.V.Kelsa Servicios de Personal, S.A. de C.V.Manufacturas New Piel, S.A. de C.V.Compañía Moriño, S.A. de C.V.Mai Saac, S.A. de C.V.New & Fresh Colors in Synthetics, S.A. de C.V.Óptima Distribución y Comercialización Wuipuzons, S.A. de C.V.On Line Solutions in Telecom, S.A. de C.V.Polisintec-Inzapat, S.A. de C.V.Procomercupiel, S.A. de C.V.Practicidad en Tierra, S.A. de C.V.Servicios Estratégicos Corporativos Empresariales Arias. S.A. de C.V.Suministro Integral de Servicios Profesionales Scire, S.A. de C.V.Suministro Logístico del Bajío, S.A. de C.V.Transportes Asia, S.A. de C.V.Tenería Juner, S.A. de C.V.Tecno Mercado, S.A. de C.V.Tecnologías y Soluciones Organizacionales, S.C.Vurman Estrategias y Servicios, S.A. de C.V.Juan Carlos Araiza Arámbula.Martina Barajas Hidalgo.Ramón Martínez Martínez.Mauricio Pérez Barajas.Gerardo Pérez Oñate.Marcela Rodríguez Escobar.Valeria Andrea Tejeda Zepeda.