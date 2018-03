¡Cuidado! Si recibes este correo, te quieren extorsionar

¡IMPORTANTE!: Alerta de correo apócrifo

La CONSAR ha identificado el envío de correos electrónicos que no fueron emitidos por esta Comisión.

¡MPORTANTE!: Alerta de correo apócrifo.La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) ha identificado nuevamente el envío de correos electrónicos que no fueron emitidos por esta Comisión, cuyo objetivo y origen desconocemos por completo. Dicho mensaje pretende engañar a los ciudadanos al “confirmar” un cambio de AFORE y pide posteriormente que se abra un documento para imprimir.A continuación se muestra la imagen del correo referido:La CONSAR no emite confirmaciones de los trámites que se realizan con las AFORE. Se recomienda no abrir las ligas o vínculos que se anexen y hacer caso omiso del contenido del correo y borrarlo de todas sus bandejas.Para cualquier aclaración, le pedimos contactar directamente a supara conocer el estatus de cualquier trámite.