"Es tiempo para hacerlo, y lo que se tenga que transparentar de los contratos que sean asignados que se transparente y se le dé certeza jurídica a los contratos que están correctamente asignados, de tal forma que se genere confianza", señaló el líder empresarial.



"Hagámosla con la mesa de los 15 técnicos y lleguemos a conclusiones. Nos parece adecuado".



"Queremos manifestar respetuosamente nuestra enérgica protesta para llevar a cabo la mesa técnica (...) La viabilidad de esta obra no está a discusión, su diseño y construcción fue analizado y discutido varios años por expertos e instituciones internacionales", escribió Sergio Allard, presidente de Canaero, en carta enviada a Castañón.

El candidato de Morena a laprovocó un enfrentamiento entre dirigentes de la iniciativa privada.Su propuesta de conformar una mesa para hacer un análisis técnico de la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México () provocó un choque entre el Consejo Coordinador Empresarial () y la Cámara Nacional de Aerotransportes ().Durante su participación en elpropuso que la mesa la integren cinco representantes del Gobierno, cinco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción () y cinco personas elegidas por su equipo.propuso ante los constructores del País. Presente en el encuentro, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aceptó la propuesta.En tanto, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México obtuvo ayer 30 mil millones de pesos para la continuidad de las obras mediante la colocación de una Fibra E.El grupo responsable del proyecto y colocador del instrumento financiero dijo que la operación en la Bolsa Mexicana de Valores implicó la colocación de certificados bursátiles fiduciarios y no representa deuda pública ni cuenta con la garantía del Gobierno federal.Uno de los candidatos a la Presidencia en México compite bajo una plataforma antiestadounidense, por lo que, de no haber un pronto acuerdo en la mesa del, éste se tendría que postergar, dijo elDurante una comparecencia en Cámara baja de Estados Unidos, Ross aseguró que los comicios en México, Canadá y el país vecino ponen presión en la actual renegociación, pero destacó la elección mexicana y a un candidato cuyo nombre no mencionó.“Especialmente en México, donde, como saben, hay un candidato que está compitiendo con una plataforma bastante antiestadounidense”, dijo Ross ante el Subcomité de Gastos de Comercio.Con información de José Díaz Briseño/ Corresponsal