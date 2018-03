Generación 'Z' toma las calles y pide legislar armas

“A esos políticos apoyados por la NRA y que permiten la matanza continua de nuestros hijos y nuestro futuro, les digo: preparen sus curriculums”, dijo Hogg.



“Si avanzamos, la ANR y los que están en contra de nosotros ganarán. Quieren que olvidemos. Quieren que nuestras voces sean silenciadas. Y quieren retirarse a las sombras donde pueden pasar desapercibidos”, dijo Tarr.

“Quieren estar nuevamente en la cima, incuestionados en su corrupción, pero no podemos y no vamos a permitir que eso suceda”.



Stephen, de 17 años, de Syracuse, Nueva York, le dijo a HuffPost que las personas de su edad no están buscando “soluciones de tirita”. Brianna, de 17 años, también de Syracuse, dijo que está “harta de llorar”.



“Vamos a hacer algo”, dijo ella. “Sal y haz algo. Votar.”



Incluso los oradores más jóvenes presionaron para que la gente actúe en las urnas. Naomi Wadler, una activista de 11 años, reconoció “a las chicas afroamericanas cuyas historias no aparecen en la portada de todos los periódicos nacionales, cuyas historias no aparecen en las noticias de la noche”.



“Sabemos que tenemos siete años cortos hasta que también tengamos el derecho al voto”, dijo sobre sus pares. “Así que estoy aquí hoy para honrar las palabras de Toni Morrison: ‘Si hay un libro que quieres leer pero aún no ha sido escrito, debes ser quien lo escriba’”.



“Va a votar dentro de cuatro años. No es mucho tiempo “, dijo la madre de Colette, Stephanie, que tiene un permiso de porte oculto.



Bonner, uno de muchos adolescentes de Parkland que entró en acción después del tiroteo, envió un mensaje de acción a personas de su edad: “Los adultos nos fallaron, y ahora 17 personas han muerto”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ese fue el mensaje que cientos de miles de manifestantes en todo el mundo tuvieron ayer para los legisladores que han ignorado el número de víctimas de la violencia armada yEn el evento March For Our Lives en Washington, DC,El sobreviviente David Hogg dejó en claro que los políticos en el bolsillo de la Asociación Nacional del Rifle no durarían mucho más.El compañero superviviente y activista Delaney Tarr se hizo eco del sentimiento.Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro establecida después de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook, brindó apoyo a los jóvenes organizadores.Muchos de sus carteles criticaron a los políticos y a la Asociación Nacional del Rifle.El activista de 11 años Christopher Lane, un alumno de sexto grado que ayudó a organizar la marcha de Nueva York, compartió un mensaje similar, recitando estadísticas sobre cómo la violencia armada afecta desproporcionadamente a los negros.Colette Paterson, de 14 años, dijo a HuffPost que ella y su madre decidieron asistir a la marcha de Nueva York después de que Colette y otras 200 personas en su escuela secundaria en Perkasie, Pensilvania, recibieran detenciones por retirarse en protesta por la violencia armada.Dirigiéndose a miles de personas en la ciudad de Nueva York, Meghan Bonner, estudiante de Marjory Stoneman Douglas High School, rindió homenaje a su amiga, Alaina Petty, quien fue asesinada el 14 de febrero.