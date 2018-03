Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cabildeo de, yerno del presidente estadounidense, poco a poco ha comenzado a rendir frutos, y la visita, esta semana, de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, se enmarca en ese contexto, aseguró el diario The New York Times.En un artículo titulado “¿Podrá Jared Kushner enmendar los crispados nexos con México?”, el diario destacó el hecho de que en su discurso del viernes sobre la aprobación del presupuesto, del que criticó no incluyera fondos suficientes para el muro que quiere construir, Trump no mencionara en ningún momento su reclamo de que México pague por el muro.Según el rotativo, que citó como fuente a personas que trabajan con Kushner, éste ha pedido al mandatario evitar hacer esa declaración y también habría sido él quien cabildeó para exentar a México de los aranceles al acero y aluminio que anunció el mandatario y para la renegociación, en vez del fin, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).El Times añadió que en el tema de México, los aliados de Kushner y funcionarios del gobierno mexicano señalan que él ha trabajado “tras bambalinas, con cierto éxito”, para mantener una relación que se ha tensado por los enfrentamientos entre Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre el muro, que han llevado a la suspensión, en dos ocasiones, de viajes del mexicano a Washington.Siempre según el rotativo, en la visita que Nielsen hará a México este lunes y martes, se prevé que los dos países presenten los dos primeros de “alrededor de dos decenas de acuerdos” fruto de la diplomacia personal de Kushner con el canciller mexicano, Luis Videgaray.