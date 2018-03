Terror en casa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La triste realidadLos asesinatos que diariamente se registran en Guanajuato son una tragedia.El total de 446 víctimas en los primeros 58 días del año dan un promedio de ¡7.7 por día!En el mismo bimestre del año pasado se registraron 225 víctimas. Un 98% más en este año.En los primeros dos meses del año oficialmente 446 personas perdieron la vida en Guanajuato por un homicidio doloso. En el mismo periodo en el País se registraron 4 mil 937 víctimas, es decir, una simple regla de tres que aprendimos en Primaria nos revela que 9% de las víctimas están aquí.Según el INEGI, en México en el 2015 somos 119 millones 530 mil personas, en el estado de Guanajuato 5 millones 853 mil personas, así que representamos el 4.89% de la población total del País.En enero, un “mes atípico” dijo el gobernador Márquez, fueron víctimas de homicidios 237 personas, en febrero 209, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.En enero la realidad fue un duro golpe: Guanajuato apareció en el lugar 8 en la tasa de homicidio doloso (que es el número de delitos por cada 100 mil habitantes). En 2017 cerramos en el lugar 16, de ahí el discurso oficial 'estamos por debajo de la media nacional', que ya no se sostiene.En febrero pasado, aun y cuando hubo menos víctimas, Guanajuato escaló en las estadísticas de homicidios, ya estamos en el lugar 7. Aquí el orden de las entidades más violentas de la República: Colima, Baja California, Guerrero, Baja California Sur, Morelos, Chihuahua y después Guanajuato.La tasa de Guanajuato es de 5.51, por encima del promedio nacional que está en 3.37.Desde enero quedaron atrás: Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, y en febrero desplazamos a Nayarit.La escalada de violencia sorprende todos los días. De lo acontecido la noche del miércoles en Purísima del Rincón no hay antecedente en Guanajuato. Una masacre a sangre fría que dejó ocho muertos, varios heridos, hasta hoy cero detenidos, y la intranquilidad de una población.Una semana antes se registró un ataque al interior de una Agencia del Ministerio Público de Menores Infractores, a la luz del día, en Irapuato, que también cobró la vida de una inocente secretaria.Días antes la captura y liberación de cuatro agentes investigadores de la PGR en la zona de Villagrán.Y los muertos que contamos a diario en los Apaseos, Celaya, Salamanca, Irapuato, León, y más.Al gobierno de Miguel Márquez le quedan seis meses todavía. El secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, tienen el presupuesto que han pedido para prevenir y combatir el delito, y si ocupan más, hay que pedirlo.La Brigada Militar de 3,200 elementos tiene que empezar a notarse. Los refuerzos de la Policía Federal del flamante operativo llamado “Escudo Titán”, para capturar a los más peligrosos, también.Varios alcaldes ya se van para pedir otra vez el voto, aunque en Seguridad también fallaron.En el Congreso Local y en la Cámara de Diputados lo mismo, ya piensan en el siguiente 'huesito'. La implorada reforma al artículo 19 Constitucional para dar prisión preventiva a huachicoleros y quienes porten armas, que reclama Márquez y el resto de los gobernadores, no se advierte que salga pronto.Ahora toca exigir a los candidatos a cargos públicos que olviden los rollos y explican qué harían ellos.La realidad ya rebasó a todos.Adelanta la campañaPoco falta para que inicien las campañas electorales pero el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, ya no puede esperar y en todo acto público aprovecha la oportunidad de promover sus logros en el Gobierno.En las últimas semanas, Ricardo aparece en cortes de listón de obras públicas con una tarjetita para informar las inversiones y el beneficio para las familias irapuatenses.Ricardo aún no está registrado como candidato oficial del PAN porque los blanquiazules han buscado por todas partes otras opciones al igual que en la mayoría de los municipios. De cualquier manera queda tiempo porque el periodo del registro del Instituto Electoral de Guanajuato cierra el 28 de marzo. No obstante, Ricardo está convencido en que será reelecto.Entre risa nerviosa, el Alcalde evade las preguntas cuando se le insiste que responda si va por la tercera. Como fiel soldado responde que es respetuoso de las decisiones del partido. Extraoficialmente hay información de que Ricardo obtendrá la candidatura oficial y se registrará ante el órgano electoral. Incluso uno de sus colaboradores dijo que ya tiene planeada una sesión de Ayuntamiento para pedir licencia temporal. Mientras tanto, vale que presuma sus obras y justifique el incumplimiento de promesas que hizo hace tres años.Los menos corruptosEsta semana, el INEGI dio a conocer que Guanajuato es la entidad menos corrupta del país. Esto en base a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2017.Si Guanajuato es el estado menos corrupto, imagínese cómo están las demás entidades de la República.Simplemente en el caso del huachicol se ha repetido una y otra vez que es un problema provocado dentro de Petróleos Mexicanos. El robo de combustible es el ejemplo más claro de corrupción y ha provocado, muertes, robo y violencia.En fin, el Estado no perdió oportunidad de presumir que gracias a las políticas públicas implementadas en el impulso a la cultura de la legalidad y el combate a la corrupción, Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional como la menos corrupta del país de acuerdo a los resultados de la encuesta.Eso sí, nadie menciona que el gobernador del Estado, Miguel Márquez casualmente desaparece cada que hay ataques violentos en algunos de los municipios.De esa manera pretende transmitir a la población que nada, ni la corrupción, ni la inseguridad, se han salido de control como lo han señalado ya en repetidas ocasiones miembros de otros partidos políticos.El pasado jueves, luego del ataque violento en Purísima del Rincón donde se registraron 8 muertos,Márquez Márquez no se presentó a la supervisión del Mercado de la Fresa en Irapuato, lo que ya es de esperarse pues cada que se le pregunta si Guanajuato atraviesa una crisis de inseguridad este responde que: “Estamos por debajo de la media nacional”, “Que es una crisis a nivel nacional”, y en el peor de los casos recordemos esa ocasión donde aclaró que él ya había hecho lo que le tocaba por la seguridad.Mujeres al ataqueLos panistas apenas hicieron a un lado a Ramón Lemus cuando aparecieron Paulo Bañuelos y el ex alcalde Ismael Pérez para apoyar a la diputada Elvira Paniagua como su candidata a la Presidencia Municipal.Así termina un capítulo más de la telenovela que dejaba en la incertidumbre la candidatura de la regidora, Montserrat Vázquez Acevedo y todo parece indicar que en eso que fue informado como un altercado y nunca aclarado por la propia regidora que tanto critica la opacidad de los panistas.Por cierto, la priísta está en su versión más parecida al gobierno panista, evade responder, no informa y trabaja en completo hermetismo. El Verde también ya tiene candidata: Ana Laura Hernández, desconocida en el ámbito político pero entusiasta para darse a conocer. Movimiento Ciudadano tiene de dos sopas: al regidor rebelde panista, Israel Herrera o a la doctora Gloria Balderas, del Grupo Unido de Mujeres Solteras, A.C. y de la Red de Apoyo a Mujeres Políticas, que ya buscó una diputación federal por el Partido del Trabajo. En Morena parece que nadie se quiere aventar, o nadie le llena el ojo a los dirigentes. Se habla de que podrían voltear a otro partido, como lo ha hecho López Obrador.Pronósticos divididosAunque muchos dan por hecho la victoria panista en Celaya con Elvira Paniagua, hay quienes le ven oportunidades a la priísta Monserrat Acevedo. Otros tricolores pronostican que caerán al tercer lugar.Los optimistas ven con buenos ojos a Monserrat y al candidato a gobernador Gerardo Sánchez en especial a José Antonio Meade, aspirante a la presidencia de la República. Llenos de júbilo aplauden la llegada de “Los Moreira. El par de hermanos sabe cómo hacerle para ganar elecciones, quizá no con muy buenos modos, pero las ganan”, según presumen. El arribo de los hermanos y el cambio de delegados federales en todo Guanajuato, al gusto de Gerardo Sánchez, despierta sospechas de que la intención es usar todos los programas federales para impulsar las candidaturas tricolores.Por el otro lado están los priistas pesimistas o realistas que pronostican una desbandada “porque lo secuestró un grupo que ha hundido al PRI”. Y es que en Celaya hay priístas que consideran a Monserrat una mujer prepotente e intransigente, incapaz de tejer relaciones armoniosas, que le truena los dedos a todo mundo y que no escucha razones. En eso se basan quienes creen que muchos priístas en vez de apoyarla, moverán a “toda su gente” para apoyar al exalcalde tricolor Javier Mendoza Márquez, quien ahora por la vía independiente busca regresar a la Presidencia Municipal. Apoyo que se sumaría al de varios empresarios que dejaron al PAN de Elvira Paniagua porque aseguran que no los tomaron en cuenta para designar las candidaturas blanquiazules.Manejos sospechososDesfalcos en la administración pública de Celaya vuelven a aparecer en la auditoría de la ASEG que detectó daños al erario por más de dos millones y medio de pesos. La dependencia señalada en esta ocasión fue el Instituto Municipal de la Vivienda cuyo titular es Antonio Fuentes Malacatt, a quien lo traían en la mira desde que encabezaba la dirección de Desarrollo Urbano en la administración pasada. La Auditoría Superior del Estado volvió a abrir la cloaca y lo señaló directamente por la sospechosa licitación para la construcción de viviendas en comunidades, además de precios inflados en otras obras, esto sólo en 2016.Aunque Malacatt se deslindó de las acusaciones parece que el asunto va en serio y sólo están a la espera de checar cómo vienen las responsabilidades penales y administrativas del caso. Dicen los que saben que estas irregularidades en las dependencias que ha manejado Malacatt , son añejas. Por ejemplo, cuando estaba en Desarrollo Urbano se involucró en procesos poco claros para el otorgamiento de permisos de usos de suelos, aunque en auditorías municipales siempre salió limpio, como sucede regularmente en esto casos.PAN, ¿no pasó nada?En el PAN la militancia se alinea con su candidato Diego Sinhué Rodríguez, pero no todo es fiesta.Los panistas de casa para nada que están acostumbrados a definir candidatos por designación, el sello de este partido históricamente habían sido las aguerridas contiendas internas en la que vaya que salían chispas, había divisiones y grillas, pero al final los votos lo definían todo, y al perdedor 'agua y ajo'.Cierto que en el camino de los procesos azules hubo fracturas, y mayores que las de hoy. En el 2000 con la expulsión de don Eliseo Martínez Pérez (q.p.d.e) por cuestionar trampas en la elección interna para Gobernador. O en el 2012 cuando Miguel Márquez aplastó en votos a José Ángel Córdova Villalobos y a Ricardo Torres Origel (q.p.d.e), lo que terminó en la renuncia del médico a este partido.Pero esas eras las reglas del juego en las que todos aceptaban jugar. Ganar o perder, era una batalla.En 2018 la “sorpresa” fue la del exalcalde leonés Ricardo Sheffield, que cayó donde ni él lo buscó, la candidatura a la Gubernatura por Morena-PT-PES. La salmantina Beatriz Hernández Cruz, exconsejera del Poder Judicial y dos veces diputada local azul, brincó a Morena para pelear la Alcaldía.Los que se van lo hacen molestos con los 'dedazos' en los que no hubo oportunidad ni de sentarse a la mesa. Desde Palacio de Gobierno y el candidato Diego Sinhué, 'subían y bajaban' a los candidatos.Sus excompañeros les reprocharán el oportunismo, la ambición por aferrarse a una candidatura que otras veces el partido les concedió y esta vez no. Les dirán ingratos. Y tal vez no les vaya mejor afuera.Por todo eso, recordó el viernes el senador Fernando Torres: “No podemos hacer que no pasa nada”.