Cuerpo de hombre en estado de descomposición aún no ha sido identificado

El cuerpo del hombre en estado de descomposición en la comunidad de San Antonio Calichar en Apaseo el Alto, no ha sido identificado. Los peritos localizaron un casquillo percutido calibre 9 milímetros.De acuerdo con Carlos Alberto Facio Guerrero, director de Procesos Penales de la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, por el estado en el que se encontraba el cadáver no fue posible establecer características particulares.Solo se sabe que el hombre vestía con una sudadera gris, pantalón de mezclilla azul, ropa interior azul y zapatos azul con blanco.casquilloAdemás de que en el lugar personal de Servicios Periciales levantaron como indicio, un casquillo percutido calibre 9 milímetros.Hasta la tarde de ayer el cadáver se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Celaya para la práctica de la autopsia de ley, donde se sabrá la causa del fallecimiento.