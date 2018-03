El difícil arte de debutar

“No se necesita de padrinos, técnicos o directivos para poder escalar, el buen jugador y el que tiene vocación juega sin importar las circunstancias”, afirma el “Cuate”, debutante esmeralda en 2001 durante un juego contra el América.



“Las jerarquías siempre han existido y es bueno en una medida congruente, pero hoy el joven está rodeado de un ambiente más amigable y antes era un entorno más hostil, cada vez el futbolista está mejor preparado y se ve en su forma de convivir y relacionarse”, expresa



“El joven tiene que aguantar mucho, a veces se tiene que lidiar con entrenadores que no te quieren, que no encajas en su sistema de juego o sencillamente prefieren a otros jugadores”, señala “Chuy”.



“Pero es estancarse y lamentarse o buscar incluso jugar en otra posición”. En relación a esto, “Chuy” optó por lo segundo al pedir jugar más por la banda que por el eje del ataque, posición en la que debutó.

“Cuando llegué al América era muy difícil competirle a Zamorano, Calderón, al ‘Piojo’ López, a Kléber o a Cuauhtémoc Blanco, entonces vi la oportunidad de jugar más retrasado y a la banda”.



“Me costó trabajo ser profeta en mi tierra, me costó bastante trabajo ganarme el cariño de la gente, más de lo normal de lo que yo veía en otros compañeros, tal vez por la posición que jugaba porque esa era un posición muy exigida”, atribuye.



“Cuando debutas, es más fácil abrirse paso en un equipo ganador porque tus compañeros están en buenos momentos, es más fácil pelear por una Liguilla que pelear por no descender y eso influye bastante en tu desempeño”.

En el León, quien tuvo un debut de ensueño con dos anotaciones que salvaron una derrota casi inminente. "Cuando debutas, es más fácil abrirse paso en un equipo ganador porque tus compañeros están en buenos momentos, es más fácil pelear por una Liguilla que pelear por no descender y eso influye bastante en tu desempeño". Leonés de nacimiento vivió sus contrastes defendiendo la playera esmeralda ante una afición que fue que a Ulises le llegó no sólo la oportunidad de debutar, sino la responsabilidad de generar y marcar los goles que pudieran salvar al equipo de la quema.