Estadio León, una historia de Héroes y Villanos

Después de leer elsigo diciendo los mismo: señor, elPero me parece que moralmente tiene muchos más derechos sobre él que otros tantos que se dicen aficionados del equipo.Cuando todos, cuando todos, sin ver lo números, decían que ayudarían a salvarlo y, luego que vieron de cerca el interior lo que se necesitaba, el dinero que urgía, huyeron para refugiarse en la comodidad de un amor confeso desde el sofá, un amor de palabra, un amor de tribuna. Ahí, justo en ese momento apareció Zermeño y no una sino dos veces a hacerse cargo de lo que nadie más quiso: elSigo convencido en que es un verdadero milagro que esta ciudad siga teniendo al equipo. La historia más reciente de esta institución, de por lo menos los últimos cuarenta años, poco más de la mitad de su vida, lo ha vivido casi, casi en el abandono. Donde los que se dicen, no todos pero sí la mayoría, se negaron muchos años a pagar cuotas de mantenimiento y, cuando vieron que su equipo, siendo asociación civil, necesitaba recursos, no pasaron la charola, no ayudaron y sólo esperaban que otros lo salvaran para seguir exigiendo su entrada gratuita a presenciar un partido desde la comodidad de su platea o palco. Un derecho legal pero también su gran pecado “moral”.El título del libro que recientemente publicó Roberto Zermeño lanza una pregunta en su portada:En libro expone una versión de los hechosDestina muchos las líneas para recordar suQue es una buena persona, de nobleza y de muy buenos sentimientos. Que le gusta ayudar a la gente aún en tiempos en que él más necesitaba la ayuda. Una y otra vez se puede leer en el libro esas líneas.Me pareció unPero también lo entiendo, intenta venderse a su modo después de años de señalamientos y campañas sistemáticas para criticarlo. La historia del León en las épocas de Zermeño no son las más claras ni las de mayor bonanza de la institución. Son épocas oscuras, épocas difíciles y de crisis económica. En los momentos en que ser dueño del León, o su presidente, traían más obligaciones y presiones que fama y dinero.Hoy mismo, díganme ¿qué empresa leonesa quiere comprar al equipo? Hubo un intento hace muchos años de algunos de ellos pero no prosperó. Y también un amago ridículo de alguien que presumió en televisión un cheque con una cantidad muy por debajo del valor real. Nada más. Yo le pregunto a usted amigo lector...Si, como dicen muchos, fue el gran negocio para Zermeño ¿por qué nadie más en esta ciudad peleo por hacerlo?¿Por qué en su momento, como ahora que se organizaron palco y platehabientes para hacer la campaña de Salvemos Nuestro Estadio, no se unieron igual hace algunos años para hacer la campañaEl equipo tiene grandísimos aficionados pero también tiene a muchos; aficionados cómodos y acomodados. Comotiene su pasado; Ahumada tiene su pasado; los Batarse tiene su pasado;tiene su pasado ytambién tiene su pasado. Son los únicos que en los últimos 30 años han apostado su capital, su proyecto, su credibilidad, la mucha o poca que tengan, en un equipo como el León.Donde muchos otros de esta ciudad quienes se dicen ser aficionados sólo se organizan parade ingresar a ver gratis, gratis, repito, gratis, los partidos de su equipo. Nadie les niega el derecho que tienen, pero también es cierto que el club no se mantiene solo.Y que si bien es cierto es un negocio, también en su momento, cuando era una asoció civil, no fueron solidarios con su equipo. En otras partes del mundo el aficionado valora que se le respete su lugar y sabe que la cuota que paga es de apartado pero que tiene que ayudar a su equipo y paga su entrada.Zermeño se pregunta en su libro si es, yo por el contrario digo que la de él es un más de las que construyen la historia de este club, donde hay aficionados que han hecho mucho por su equipo, mucho más que sólo ver un partido y dictar sentencia. Que habido, que habido aficionados que han ayudado de manera anónima tanto moral como económicamente y que no esperan que se les reconozca.Señor Zermeño usted sabe que, que moralmente usted puede tener más derechos que muchos otros, que usted apostó su capital y arriesgó el futuro económico propio y el de su familia, pero nadie lo obligó, nadie le puso una pistola para hacerlo. Que con esacon la que se defendió tuvo también la oportunidad de negarse a hacerlo. Y que si lo hizo fue porque así lo decidió.Que quiera recuperar dinero que pudo haber perdido, lo entiendo, pero así como acusa en su libro de que se desinformó a la gente, también me parece muy lamentable de su parte que valiéndose del amor que le profesa al equipo y lo que representa para la ciudad, usted se quiera hacer de algo que jamás ha sido suyo.La lección ya está:. Quedaron retratados los dueños de palco y plateas. Usted ha sido el único leonés en los últimos 30 años en apostar por el Club León.