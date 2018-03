¡Conmoción! Will Smith baila salsa con Marc Anthony

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor estadounidense Will Smith compartió en Instagram un video en el que Marc Anthony aparece dándole clases de salsa.Aunque apenas compartió el material hace un par de horas, el video registra ya más de cuatro millones de reproducciones en la red social y tiene más de 42 mil comentarios.Smith escribió para acompañar el video: "Lista de deseos lecciones de salsa con Marc Anthony" y puso una palomita para indicar que lo había cumplido.En el video se escucha de fondo la canción "Vivir mi vida", de Marc Anthony.Smith y Anthony bailan uno al lado del otro y Will demostró su habilidad para seguir el ritmo y los pasos que le indicó Marc.No es la primera ocasión que alguna publicación de Will Smith en Instagram se hace viral.Hace algunas semanas mostró que se sabía el tema "Bésame mucho" y "La Bamba'.