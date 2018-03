Vlogger 'Rubius' rompe récord mundial de juego en línea

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Rubén Doblas Gundersen, mejor conocido en redes como "El Rubius", realizó este domingo un torneo a nivel internacional en donde 100 youtubers contendieron en un videojuego llamado "Fortnite", el cual se trata de sobrevivir a una epidemia de zombies creados por una tormenta.El vlogger español dijo estar agradecido por batir un récord mundial en visitas a un video streaming. En la transmisión participaron vloggers mexicanos como "Werevertumorro", "MYM ALK4PON3" y "Danyan Cat". Ésta última fue la primera y única vlogger de México en ser ganadora del torneo."Quiero juntar a 100 youtubers TOP de habla hispana para reventarnos en Fortnite esta semana. Ya hay algunos apuntados, pero si estáis interesados, escribidme por Twitter", escribió el vlogger a través de su cuenta esta semana.El juego se dividió en siete partidas. La primera fue ganada por Danyan Cat; la segunda fue ganada por Lolito Fernández; la tercera partida fue ganada por el usuario "Ampeterby7"; la cuarta partida fue ganada por "OllieGamerz"; la quinta partida fue ganada por Carlos Ocelote; la sexta partida fue ganada por el usuario "ByCraftXXYT" y la última por el usuario "CeloVlogs", con quien finalizó la transmisión a las tres horas y media de duración.Durante la transmisión, Gabriel Montiel compartió su experiencia a través de Twitch, plataforma de Amazon que ofrece un servicio de streaming. "Cachorros, ya estoy en vivo en este gran torneo de Fortnite que hizo @Rubiu5", escribió en su cuenta de Twitter a las 11:59 de la mañana.La vlogger "Danyan Cat", al saberse ganadora de la primera partida, escribió en su cuenta de Twitter: "Gracias a todos los que me estaban 'especteando' y animándome. Apenas y me creo que me llevé la primera win en el torneo".Cuando la partida finalizó, el usuario "ALK4PON3" agradeció el esfuerzo realizado por el torneo en línea a través de su cuenta verificada. "Hoy rompimos récord, por algún momento llegamos a mas de 50k, para mí esa cifra era solo un sueño".Hasta la noche del domingo, la transmisión en vivo se mantenía en el número uno en tendencias con 14 millones 92 mil 46 vistas en YouTube; posee 791 mil reacciones positivas y 11 mil negativas, además de 6 mil 650 comentarios, en los cuales los usuarios admiran a "Rubius" por organizar este torneo.Según estima El Economista de España, el youtuber español con 28 millones de suscriptores pasó ya a formar parte de las emisiones en vivo más seguidas de toda la historia de YouTube, probablemente por detrás de los debates electorales estadounidenses Obama-Romney (2012) y Trump-Clinton (2016).