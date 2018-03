Exponen sobre la importancia de la nutrición deportiva

“La disciplina es la base para el manejo de la vida misma y gracias al empeño de ustedes aportan al municipio su empeño para el cambio de las situaciones de violencia”, destacó Ortiz Vázquez,



“Con el ejemplo que realizan para promover la calidad del cuerpo, lo hacen con la cultura física en estos espacios y gimnasios”, recalcó.

Al celebrar la clínica sobre Nutrición Deportiva, la comunidad “Tr4iners de Guanajuato” fue reconocida por autoridades del municipio en el evento de apertura, previo a la presentación de las ponencias.En el evento se presentaron ponencias sobre conceptos básicos de nutrición deportiva, dietas, psicología y otros aspectos sobre el tema, en el gimnasio In and Out, Fit Wellness Center.Entre los ponentes estuvieron Alma Delia de Alba, destacada en fisicoconstructivismo a nivel estatal y nacional, así como Gerardo Orozco, especialista en nutrición deportiva y Alonso Guzmán, psicólogo en deporte.Al encabezar la ceremonia inaugural y de presentación, el regidor de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento, Julio Ortiz Vázquez, destacó la labor que se realiza en ese tipo de ponencias, al estimular la disciplina entre los participantes.Fue reconocida la labor que emprende Alejandro Salas, con la organización de estas ponencias, junto con Enrique Puente Castini y Pablo Yépez, en ese gimnasio.Francisco Torres Ramírez, titular de Comudaj, envío mensaje de apoyo a la labor que realizan en ese lugar y destacó, la promoción que realizan a la salud física.La clínica contó con buena participación y durante más de 5 horas se dio paso a las ponencias, con exposición y sesión de consulta.