Inspeccionan monumento del Pípila

A pesar de que el Monumento a El Pípila no entra dentro del patrimonio histórico de Guanajuato, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lleva a cabo una inspección en la zona para vigilar el cambio de la cantera a petición de un particular, comentó el delegado, David Jiménez Guillén.El delegado destacó que antes de hacerse un cambio en algún inmueble histórico, el INAH debe hacer una inspección del material que será utilizado para llevar a cabo la rehabilitaciones de cantera con el fin de evitar que sufran algún daño.explicó.Y es que comerciantes expresaron su inconformidad, porqué no se estaba respetando la colocación de cantera similar a la utilizada en esta esfinge.Incluso los vendedores de la zona consideraron que al no respetarse los materiales originales, se corría el riesgo de que bajara la afluencia turística, porqué consideran que se estaba dañando la imagen del monumento instalado en el Cerro de San Miguel.