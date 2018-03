Asegura ‘no soltar’ Paralímpico

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez ha dicho que si la situación del Centro Paralímpico Nacional no se resuelve pronto dejarán de insistir en el tema, pese a que cuentan con recursos por aproximadamente 30 millones de pesos para invertir en mejoras al lugar, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez refirió que no pueden cerrar el tema, pues existen otros esquemas de participación, para hacer que el recinto funcione.“Yo no cerraré ese tema, no sé si en algún momento dado el Gobierno del Estado quiera cerrarlo por su cuenta, sin embargo, yo le voy a seguir, voy a ver hasta donde se puede estirar la liga lo más que se pueda, hasta que de plano me digan no y punto”, enfatizó Ortiz Gutiérrez.El Alcalde dijo que han propuesto la entrada de empresas particulares para la administración del Centro Paralímpico, que sería una opción en caso de que la instancia estatal se retire de las negociaciones con la federación.Destacó que con el cambio de gobierno tan cerca, lo mejor sería esperar a que entre la nueva administración pública y volver a intentar que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) decida qué hacer con el recinto.“Todavía les quedan algunos meses, ojalá que tomen alguna decisión y si no, nos aguantamos para el otro (...) a nosotros nos interesa mucho más que el Gobierno del Estado sea el que lo administre”, puntualizó.