Ve interés político en estrategia de seguridad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Intentar convencer a los irapuatenses dando la noticia de que ahora si se tiene una buena estrategia para combatir la inseguridad por parte del Gobierno Municipal es una mentira, así opinó el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Irapuato, José Arrache Murguía.El priísta lamentó las declaraciones del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien aseguró que se presentara una ‘estrategia concreta contra la problemática de inseguridad al Grupo de Coordinación Guanajuato, estas acciones, explicó Arrache Murguía, se realizan hasta ahora cerca de que inicien las campañas electorales y de que terminé su periodo como alcalde.“Vemos que incrementaron un 54% los homicidios dolosos nada más en estos primeros meses de 2018, y ahora el Alcalde dice que ya tiene una estrategia concreta, cuando ya se le salió de las manos la problemática, la ciudadanía ya no le cree, ya basta de que quieran engañarnos con ese discurso de que ahora sí, que ya tienen la solución”, enfatizó.Arrache Murguía señaló que las cifras de inseguridad en todo el Estado y en Irapuato son alarmantes, pues los medios de comunicación reflejan ya cifras que van desde 7 hasta los 12 homicidios por día.“Ya el discurso no convence, ya no pueden decir que están trabajando, que van a reforzar, todos esos mensajes para tratar de convencer a la ciudadanía ya no tienen credibilidad, y ahora dicen que van a presentar ya una estrategia, justo a unas semanas de que empiece la temporada electoral, ya basta de eso, los ciudadanos merecen la verdad”, agregó.El presidente del Comité Municipal del PRI hizo un llamado para que las autoridades en Guanajuato e Irapuato reconozcan el fracaso en materia de seguridad, asumiendo su responsabilidad ante las cifras alarmantes.“Incluso gente del PAN, como Fernando Torres Graciano, ha hecho un llamado para que asuman la responsabilidad que deben tener los gobiernos estatales y municipales de dar respuesta a la ciudadanía, y dejar repartir culpas”, finalizó.