Política de Género en Guanajuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Apenas el pasado 8 de marzo conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer. Aunque la historia es una palabra en pasado, nos sirve fundamentalmente para el presente y el futuro. ¡Hay que asegurarnos de aprender de ella, pues es la forma de evolucionar!Mi formación profesional y mi convicción como persona me llevan a un vértice: los Derechos Humanos.Hablar de ellos nos remite directamente a injusticias, luchas, sueños y conquistas. Eso son prioritariamente los DDHH: conquistas. El problema más grande que enfrentan es que los hemos judicializado. Pensamos en ellos como un tema jurídico y de leyes, pero se nos olvida el aspecto humano intrínseco a su propia naturaleza.Es decir, la amenaza más grande que enfrentan es la “invisibilidad” que puede producir la convivencia constante con las violaciones flagrantes y sistemáticas. Cuando nos acostumbramos a convivir con algo, se dificulta desterrarlo pues la costumbre puede muchas veces producir una aceptación social por aberrante que sea.Por ello, los esfuerzos colectivos deberán reencausarse en hacer “visibles” las conductas y condiciones que lastren o menoscaben nuestros derechos y nuestro desarrollo, pues en medio de todo ello está la felicidad de mucha, mucha gente y eso, no es un asunto menor. Todos tenemos el derecho a desarrollarnos, a progresar y a cumplir nuestros sueños.En política me preocupan muchas cosas, pero una de las más importantes es la mujer y su participación en temas de Gobierno y democracia. Me parece fundamental que apuremos y construyamos los escenarios más favorables para la irrupción de las mujeres en un ámbito en el que deben participar en igualdad de circunstancias a los hombres.Si históricamente la política era un tema de hombres, pues ya no lo es así. Además, es claro que hay mujeres que pueden ser corruptas. Sin embargo, lo cierto es que de manera general las mujeres gozan de mucha mayor credibilidad y generan más confianza que nosotros los hombres. Así que la única excusa que se me ocurre que pueda existir para que sigan habiendo impedimentos para que las mujeres ocupen todos los lugares que merecen, es el miedo que les da a los retrógradas verse superados por ellas.En virtud de ello, la política de género que se estableció en nuestro Estado –a manera de armonizar la legislación con la Federación- y por la cual las mujeres deben de ocupar la mitad de las candidaturas –son 46 municipios y 22 distritos electorales locales, más las correspondientes listas plurinominales- me parece una falta de respeto para las mujeres. Se les “premia” con las candidaturas por ser mujeres y no por su capacidad y eso es una grosería total. Para muestra un botón: tanto el PRI como el PAN reservaron para hombres las candidaturas de todo el corredor industrial –excepto Celaya-, además de los municipios con mayor población, aunque no estén en el Corredor. Además, aunque no en todos los casos si en la mayoría, las mujeres que ponen estos dos partidos son las que siempre han utilizado para otros cargos. Reciclan a las mujeres para sus candidaturas y no hay sangre fresca. ¡Doble agravio!Pero la realidad es que las mujeres siguen padeciendo la falta de oportunidades políticas y espacios en temas de Gobernanza.La violencia hacia ellas muchas veces es encabezada por los propios actores políticos que encabezan proyectos.Por ejemplo, Gerardo Sánchez, candidato del PRI a la Gubernatura, puso un tweet donde dice que cada uno se debe responsabilizar de sus acciones para tener un mejor Guanajuato –según él- pero el comentario viene acompañado de una foto de una mamá y su hija lavando platos. ¡Qué desafortunado tweet!Y por otra parte, me parece lamentable lo que hizo MORENA con su hasta hace unos días candidata a la Gubernatura Antares Vázquez Alatorre. La doctora Vázquez me parecía una muy buena candidata. Sin muchos positivos, pero tampoco negativos, que en política es lo más importante.Y sin embargo, de una manera por demás desconsiderada y torpe, la quitaron para poner a Ricardo Sheffield, quien hasta un par de días antes de encabezar el proyecto Morenista en el Estado, le corría sangre azul por sus venas. ¿la excusa? Ricardo encabezaba las encuestas. Claro que Ricardo Sheffield es más conocido que la doctora Vázquez en la arena política, pero tiene muchos más negativos que ella y como comenté, en política eso cuenta y mucho.Si los anteriores no son ejemplos de violencia política contra las mujeres, ¿entonces cuales sí podrían serlo?Ojalá podamos tener la altura de construir oportunidades reales y equitativas para las mujeres en estos y todos los temas.No sólo son dignas de todo mi respeto y admiración, sino que asumo que con las mujeres participando en la política de manera activa, seguramente lograríamos avanzar mucho en muchos temas.