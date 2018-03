'Roberto Zermeño es un cínico'

“A mí no me merece ninguna opinión el libro de una persona que le ha robado un estadio a la ciudad, a la afición de León. He visto el nombre del libro “¿Héroe o villano?”, pero creo que la pregunta no tiene cabida, no es un villano, es una persona cínica que le ha robado un patrimonio a la afición esmeralda”, aseguró Quiroz.



“Para nada me interesa leer el libro, menos viendo la fuente, es una persona que no merece ni el mayor pedacito de confianza”, agregó Quiroz: “Es una carencia de valores que siempre ha mostrado en sus actividades públicas, en lo personal no me quiero meter, pero como persona pública siempre actuó con ventaja. Para mí es un abusivo, no me merece ningún comentario”.



Villanos hay muchos, existen en las películas, telenovelas o en las caricaturas yEs, simplemente, una persona deshonesta y abusiva que ha aprovechado su posición para adueñarse de un inmueble que no es suyo.Esto consideraron tanto el doctor, exdirectivo del, como el legendario exguardameta, quienes aseguraron no tener interés en leer el libro biográfico que Zermeño publicó hace algunos días.En la publicación, de 96 páginas, tanto Zermeño como su socio, el empresario, señalan (entre otras cosas) que elque realizó el municipio con los actuales dueños delUna de las tantas explicaciones que al igual que Quiroz, Carbajal no tiene interés en conocer: “Me gusta leer pero no leería su libro, conocí al señor pero a mí nunca me simpatizó, me da tristeza por lo que me platican algunos amigos, me apena hablar mal de una persona pero es lo que se merece”, comentó.