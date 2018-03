'Mujeres están bien ubicadas en el PAN', defiende Ling Altamirano

“Yo creo que las mujeres del PAN no necesitan que las defiendan, se defienden solitas y están perfectamente bien ubicadas y contentas, se sienten muy a gusto militando en el PAN”, subrayó.



“Las capacidades de las mujeres que militan en el PAN están siendo muy bien aprovechadas y lo mismo queremos que se haga con los hombres de acuerdo a sus perfiles y cualidades”, manifestó.



“Así como hay unos que se van, hay otros que consolidan su militancia en donde está lo mejor que saben hacer y de las cosas que mejor sabe hacer Carlos Medina es proyectos y planeación a mediano y largo plazo, ejemplos habría muchos. Todos somos necesarios pero nadie es indispensable, el que se quiso ir se fue, el que se quiso quedar hay mucho qué hacer”, declaró.



, manifestó, dirigente delCon motivo de la celebración del, el 8 de marzo,publicó queMaría Isabel Tinoco Torres como titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Márquez dijo quesólo por el hecho de serlo.El jueves, despertó críticas que el equipo de campaña deesté compuesto por ocho hombres, al día siguiente, el candidato de presentó a su equipo estratégico , que incluye a cuatro mujeres.Ling señaló que incluso las mujeres panistas piensan que para ocupar cargos hay que tomar en cuenta perfiles y capacidades y no solo se debe de dar por su género.Sin mencionar a , ex panista y ahora candidato a la Gubernatura por Morena, Alfredo Ling aseguró que no hay que hacer ‘operación cicatriz’ al interior delno se quedaron dentro y ya se cerraron filas.