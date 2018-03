La Olla: Terror en casa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los asesinatos que diariamente se registran en Guanajuato son una tragedia.El total de 446 víctimas en los primeros 58 días del año dan un promedio de ¡7.7 por día!En el mismo bimestre del año pasado se registraron 225 víctimas. Un 98% más en este año.En los primeros dos meses del año oficialmente 446 personas perdieron la vida en Guanajuato por un homicidio doloso. En el mismo periodo en el País se registraron 4 mil 937 víctimas, es decir, una simple regla de tres que aprendimos en Primaria nos revela que 9% de las víctimas están aquí.Según el INEGI, en México en el 2015 somos 119 millones 530 mil personas, en el estado de Guanajuato 5 millones 853 mil personas, así que representamos el 4.89% de la población total del País.En enero, un “mes atípico” dijo el gobernador Márquez, fueron víctimas de homicidios 237 personas, en febrero 209, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.En enero la realidad fue un duro golpe: Guanajuato apareció en el lugar 8 en la tasa de homicidio doloso (que es el número de delitos por cada 100 mil habitantes). En 2017 cerramos en el lugar 16, de ahí el discurso oficial ‘estamos por debajo de la media nacional’, que hoy ya no se sostiene.En febrero pasado, aun y cuando hubo menos víctimas, Guanajuato escaló en las estadísticas de homicidios, ya estamos en el lugar 7. Aquí el orden de las entidades más violentas de la República: Colima, Baja California, Guerrero, Baja California Sur, Morelos, Chihuahua y después Guanajuato.La tasa de Guanajuato es de 5.51, por encima del promedio nacional que está en 3.37.Desde enero quedaron atrás: Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, y en febrero desplazamos a Nayarit.La escalada de violencia sorprende todos los días. De lo acontecido la noche del miércoles en Purísima del Rincón no hay antecedente en Guanajuato. Una masacre a sangre fría que dejó ocho muertos, varios heridos, hasta hoy cero detenidos, y la intranquilidad de una población.Una semana antes se registró un ataque al interior de una Agencia del Ministerio Público de Menores Infractores, a la luz del día, en Irapuato, que también cobró la vida de una inocente secretaria.Días antes la captura y liberación de cuatro agentes investigadores de la PGR en la zona de Villagrán.Y los muertos que contamos a diario en los Apaseos, Celaya, Salamanca, Irapuato, León, y más.Al gobierno de Miguel Márquez le quedan seis meses todavía. El secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, tienen el presupuesto que han requerido para prevenir y combatir el delito, y si ocupan más, hay que pedirlo.La Brigada Militar de 3,200 elementos tiene que empezar a notarse. Los refuerzos de la Policía Federal del flamante operativo llamado “Escudo Titán”, para capturar a los más peligrosos, también.Varios alcaldes ya se van para pedir otra vez el voto, aunque en Seguridad también fallaron.En el Congreso Local y en la Cámara de Diputados lo mismo, ya piensan en el siguiente ‘huesito’. La implorada reforma al artículo 19 Constitucional para dar prisión preventiva a huachicoleros y quienes porten armas, que reclama Márquez y el resto de los gobernadores, no se advierte que salga pronto.Ahora toca exigir a los candidatos a cargos públicos que olviden los rollos y expliquen qué harían ellos.La realidad ya rebasó a todos.El sistema de partidos políticos en México está en crisis, y para muestra un botón con Guanajuato.Los políticos de todos colores brincan de un lado a otro, en ningún lado están contentos. Y los ciudadanos, su razón de ser, no se sienten representados. Al final la política en manos de unos pocos.En el PAN la militancia se alinea con su candidato Diego Sinhué Rodríguez, pero no todo es fiesta. Los panistas de casa para nada que están acostumbrados a definir candidatos por designación, el sello de este partido históricamente habían sido las aguerridas contiendas internas en la que vaya que salían chispas, había divisiones y grillas, pero al final los votos lo definían todo, y al perdedor ‘agua y ajo’.Cierto que en el camino de los procesos azules hubo fracturas, y mayores que las de hoy. En el 2000 con la expulsión de don Eliseo Martínez Pérez (q.p.d.e) por cuestionar trampas en la elección interna para Gobernador. O en el 2012 cuando Miguel Márquez aplastó en votos a José Ángel Córdova Villalobos y a Ricardo Torres Origel (q.p.d.e), lo que terminó en la renuncia del médico a este partido.Pero esas eras las reglas del juego en las que todos aceptaban jugar. Ganar o perder, era una batalla.Eliseo y José Ángel intentaron la aventura de competir por la Alcaldía y vencer al PAN, no pudieron. Ambos advirtieron entonces ya la descomposición de la vida democrática del partido todopoderoso.En 2018 la “sorpresa” fue la del exalcalde Ricardo Sheffield Padilla que cayó donde ni él lo buscó, la candidatura a la Gubernatura por la coalición de Morena-PT-PES. Y promete que dará la batalla, ya veremos para qué le alcanza, pero lo intentará. No es una baja menor, se trata de un panista que llegó a ocupar una Subsecretaría de Estado (en la Reforma Agraria) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.La salmantina Beatriz Hernández Cruz, exconsejera del Poder Judicial y dos veces diputada local del PAN, brincó a Morena desde donde buscará la Alcaldía, a la que nunca pudo ni aspirar en su expartido. Tampoco tuvo espacio para buscar la reelección pues en ese distrito local competirá Karina Padilla.La otra ‘fuga’ fue la de Ruth Lugo Martínez, quien por el PAN fuera Regidora, Diputada local y federal, y candidata a la Presidencia Municipal de Guanajuato en 2015, perdiendo frente al priísta Édgar Castro. Hoy es otra vez candidata a la Alcaldía, pero ¡por el PRI!, gracias a su buena relación con Gerardo Sánchez.Los que se van lo hacen molestos con los ‘dedazos’ en los que no hubo oportunidad ni de sentarse a la mesa. Desde Palacio de Gobierno y el candidato Diego Sinhué, ‘subían y bajaban’ a los candidatos.Sus excompañeros les reprocharán el oportunismo, la ambición por aferrarse a una candidatura que otras veces el partido les concedió y esta vez no. Les dirán ingratos. Y tal vez no les vaya mejor afuera.En el camino el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, ya pidió licencia, se anotó a una diputación local y luego terminó por regresar a encabezar los esfuerzos del partido en la elección.Por todo eso, recordó el viernes el senador Fernando Torres: “No podemos hacer que no pasa nada”.Y ese es sólo una cara de la crisis panista en lo nacional, la de sus métodos de selección de candidatos. Pero no es todo, aquí la reflexión más importante debe estar en si los candidatos y los gobiernos azules están a la altura de la confianza que los guanajuatenses les han depositado ya por 27 años consecutivos.Les tocará a sus 12 mil militantes en Guanajuato revisar a fondo qué harán con el partido que les heredaron Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Efraín González Morfín, Abel Vicencio Tovar, Pablo Emilio Madero, Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Manuel Clouthier, y tantos más.Los guanajuatenses no han encontrado en la oposición una opción para confiar.En el PRI otro atropellado proceso interno a la gubernatura terminó con la salida de Miguel Ángel Chico Herrera, exdirigente estatal, exdiputado local, excandidato a Gobernador en 2006, hoy Senador. Se cobijó en una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados que le obsequiaron en Morena.El otro aspirante que durante varias semanas se perfiló con posibilidades, José Luis Romero Hicks, no abandonó el PRI, pero sí la campaña de Guanajuato. Fue rescatado por Pepe Meade en su equipo.Al final quedó Gerardo Sánchez con los de siempre. Con un PRI Nacional y local debilitado. Prueba de ello el equipo de campaña que presentó en la semana y que, con todo respeto, fue más de lo mismo.En Morena, un partido nuevo, en Guanajuato ya exhibieron también sus caóticos procesos internos. Hicieron precandidata a la doctora Antares Vázquez por unanimidad, y de un plumazo la borraron. Ella apechuga y envía a los seguidores un mensaje institucional, pero sabe bien que le jugaron chueco.El relajo lo repitieron con la candidatura a la Alcaldía de León, que es hora que todavía no definen. Animaron al empresario expriísta Aurelio “Chachis” Martínez, y él aceptó gustoso entrarle al ruedo. Las dirigencias estatales de Morena-PT-PES lo respaldaron, pero las grillas internas de la coalición lo descarrilaron. La nominación de Sheffield, a quien descalificó públicamente, terminó por arruinarlo.Así desistió de la precandidatura: “Lamentablemente ante los actos de discordancia, displicencia, negligencia e indolencia de dichos dirigentes, me orillan a tomar esta decisión, ya no veo un rumbo claro, ni una estrategia sólida para concretar el proyecto de Morena en el estado ni en el municipio”. Ups.En el PRD de Guanajuato poco qué decir, elección tras elección evidencia su debilidad. Gobiernan los municipios de Cortazar, Moroleón, Acámbaro, Juventino Rosas. Ahora que se frustró su coalición con el PAN para los ayuntamientos andan apurados buscando los 40 candidatos que les faltan en municipios donde su presencia es prácticamente marginal, como es en León, Irapuato, Salamanca, Celaya, y más.Su pasada asamblea de Consejo Estatal evidenció los eternos pleitos entre sus ‘tribus’.En Movimiento Ciudadano hay una marcada división desde el nombramiento de Ariel Rodríguez como Coordinador Provisional Estatal. A muchos no gustó romper con PAN y PRD la coalición para ayuntamientos y diputaciones locales. Y el posicionamiento de MC se mantiene en números muy bajos.En el Partido Verde de Guanajuato puden presumir de ser el único que no ha exhibido conflictos internos, al menos en lo público. Sergio Contreras deja el día 30 la dirigencia del Comité Estatal para alistarse a la campaña por la Alcaldía por León, y toma el control la diputada local Beatriz Manrique.Pero su posicionamiento real, ahora que compiten sin una alianza con el PRI, está todavía por verse. Hoy gobiernan cinco municipios (San Felipe, San José Iturbide, Yuriria, Jerécuaro, Uriangato). A 32 años de vida la ciudadanía no termina por creer en la bandera del partido protector del medio ambiente.Y de Nueva Alianza casi nada se puede decir. Tienen por primera vez candidata a gobernador, Bertha Solórzano, líder de la Sección 45 del SNTE. De sus cartas para alcaldías y diputados locales nada se sabe. El partido de los maestros no sale a informar prácticamente nada, sólo ellos saben qué hacen. Hoy lo único que tienen es un diputado plurinominal local, Alejandro Trejo, y nadie apuesta si lo conserven.Pero, la prueba de que los partidos están en crisis no son los militantes que brincan de un lado a otro, ni sus conflictos internos, todo esto que aquí le cuento les interesa sólo a ellos, a la ciudadanía le vale.Eso es lo trágico, los partidos están en manos de unos cuantos y al resto no le importa. Así ninguna democracia funciona.Ahora sí el martes 27 Héctor López Santillana será designado el candidato del PAN a la Alcaldía.Al cuarto para las 12, pues los registros para candidatos a las alcaldías vencen el miércoles 28. No hay mayor problema, Héctor y la planilla que había registrado en el PAN están listos con sus documentos.Lo que le toca ahora a Héctor es dar certeza sobre el interino que dejará al menos 65 días en la silla. Ya todos dan por hecho que será el síndico Luis Ernesto Ayala Torres, sólo falta que él se lo crea, después de todo ser Presidente Municipal, aunque sea unos días, requiere de traer muchas ganas para entrarle.El que hoy se registra en punto de las 11 de la mañana en el Consejo Municipal del IEEG como candidato del Partido Verde a la Presidencia Municipal de León es Sergio Contreras Guerrero. Ya Héctor lo midió en el Ayuntamiento como Regidor, en campaña le será un escollo complicado.En el PRI Clemente Villalpando todavía mantiene con reserva los nombres de su planilla para León. Movimiento Ciudadano va con el investigador del CIO, Daniel Malacara. Nueva Alianza, PRD y Morena, en ascuas.