¿La tormenta evitable?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Sólo los tontos se apresuransiempre a tomar partido. Nose comprometa con ningunaposición o causa salvo conla propia, la suya”.En un momento dado la larga campaña de Andrés Manuel López Obrador se antojaba tersa. Proponía reformas, pero sin exagerada insistencia. Realizaba su tarea de mandar anzuelos a los profesores de la CENTE, conocidos como disidentes y luego a los docentes del SNTE, que podríamos decir oficialistas. A unos y otros el gancho se cifraba en, de llegar él a la Presidencia, regresarles el poder decisorio y control respecto al futuro educativo nacional.Unos y otros se emocionaron y alinearon a grado que llegó a creerse que la misma Elba Esther Gordillo, por medio de su yerno, nada oculto personero, ya estaba en el morral del Peje.Otros criterios parecían no anclados en lo radical. Un personaje que jugaba papel de equilibrio era Alfonso Romo. Regiomontano acaudalado que en un momento dado resultaba vocero de Morena para evitar el reformismo radical y por lo mismo la alarma en las gentes de dinero.De pronto saltó al debate interno uno de los radicales de mayor rango, Paco Ignacio Taibo ll, para precisar que desde tiempo atrás se discutió y aprobó derrumbar varias estructuras sociales y económicas.Con esa declaración Romo quedó apabullado y en alguna forma marginado en sus planteamientos, mayormente cuando el mismo López Obrador, en una sesión con banqueros no ocultó su radicalismo e incluso lanzó la amenaza de que, de no ganar él en julio primero, ‘se soltaría el tigre’, lo que fue tanto como preludiar un gran descontento popular encabezado por su persona.Gentes como el mismo Alfonso Romo, que apoco de buena fe o por mera conveniencia se pegaron a Morena, tratando, claro, de pescar algo del poder político a repartir, ya no tuvieron la menor duda del radicalismo de López Obrador al escuchar o leer la entrevista que este personaje tuvo con varios colaboradores del periódico Milenio.Sesión extensa, de temática diversa que no obstante puede ser apiñada en tres tópicos para meditar.La reforma educativa, para abajo a la par que la energética e igualmente la anulación del Aeropuerto de la Ciudad de México.A groso modo anotó que otra vez se devolverá el poder al magisterio; pero lo expresó sin entender y menos explicar que para realizar esos cambios se requerirían no los beneplácitos sino las discusiones en el Congreso, que no es posible saber ahora cómo va a ser configurado. López Obrador, en el supuesto que llegue a Palacio Nacional no podrá imponer su criterio y menos la voluntad absoluta a menos que se declarara dictador.Lo de la reforma energética, para echarla abajo, es de una complejidad que ni los expertos la explican bien a bien entendido que ya hay licitaciones con otros países o empresas transnacionales, que han comenzado a invertir.Son ya cientos de contratos que de echarse para abajo pondrían a temblar las finanzas nacionales supuesto que las indemnizaciones pondrían en bancarrota el tesoro nacional.¿Otra vez, como en los tiempos de Cárdenas, con lo que fue la expropiación, tendría el pueblo que aportar animalitos, puercos y hasta gallinas para cubrir los montos? Por cierto ese proceso fue más que nada anecdótico, folclórico, de un populismo hasta ridículo.A principios del régimen peñanietista los partidos, todos, entraron en el reformismo, que en buena medida aprobaron, luego, ya en frío, políticos y partidos le dieron para atrás, pero las directrices estaban marcadas. Si se ha operado bien o mal eso debió señalarse pero oportunamente.Por lo que respecta al nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, (al que por cierto Vicente Fox, enfermó de mediocridad, le tuvo miedo), pararlo, frenarlo, modificar o reencauzar las inversiones resulta casi imposible habida cuenta que son miles de millones de pesos no únicamente programados sino ya invertidos. Una tormenta financiera de tal magnitud no tendría paralelo en la historia nacional.De alguna manera o mejor dicho ciertamente, Paco Ignacio Taibo II tenía razón al hacer que aflorara el radicalismo de Morena respecto al reformismo. Y al plantear estas cuestiones por el mismo López Obrador, fue un campanazo en los prolegómenos de la campaña, tan sonoro que el Presidente Peña haciendo a un lado lo de que no intervendría salvo para ponderar los logros de su gobierno, saltó a la palestra para defender, con uñas y dientes la reforma energética. La ponderación de lo demás se lo dejó al vocero de Los Pinos.Fue bueno que Paco Ignacio Taibo II le quitara los tapujos a la campaña de Morena y que, de alguna manera obligara a López Obrador a ser claro, para que no haya duda de hacia dónde pretende llevar a México el dueño de Morena.AMLO se escuda, para todo esto, en que va a consultar al pueblo, que habrá plebiscito y revocación de mandato. La verdad es que si eso fuera verdad, de llegar al poder este señor se pasaría todo el sexenio en consultas y debates lo que sería contrario a los tiempos de Porfirio Díaz, que se decía, “mucha administración y poca política” ahora resultaría, de respetarse leyes y procedimientos, “mucha política y poca administración”.¿Qué meditarán, si tienen capacidad, al respecto los políticos que andan en el trampolín electoral? Ubiquémoslos: unos se traslapan porque quieren otro dedo, el de su antiguo partido no les dio buen sabor; otros emigran por soberbia ya que necesidad no tienen supuesto que en los cargos políticos y administrativos que tuvieron, se hartaron de porcentajes, por debajo del agua, claro; unos persiguen la chuleta simplemente y los más resultan famosos compañeros de viaje o tontos útiles. ¿Convencidos por el programa, las ideas?, los menos ya que ni conocían esos extremismos.