Semana Santa con Carlos Fuentes

Como en otras entregas con que he colaborado en este espacio, me he referido a aquella extensa entrevista que realizó uno de los mejores periodistas que ha dado esta profesión en México, James R. Fortson, al escritor Carlos Fuentes allá en los días 6 y 7 de junio de 1973 y que se publicó en la Revista “EL”, intitulada “Perspectivas Mexicanas desde París” (Un diálogo con Carlos Fuentes). Pues este riquísimo documento cuenta con varias partes que ayudan a conocer de carne y hueso, entre otros elementos, al afamado escritor mexicano.Precisamente en este diálogo entre ambos genios, fluye de manera muy espontánea la sinceridad del escritor y en una de sus primeras referencias a preguntas de Fortson, el escritor contesta, me permito transcribir a los amables lectores, ese párrafo tan revelador y que me dio pauta para tocar ese tema hoy.“FORTSON: ¿Hay algún escritor o alguna novela en particular que tú sientas que es la que más te ha satisfecho como lector… y, simultáneamente, como creador literario?”“FUENTES: Sí, Don Quijote, definitivamente. Es la novela que más me ha impresionado. La leo todos los años, sin excepción, en Semana Santa: es mi ejercicio espiritual. No he dejado pasar una Semana Santa, desde que tengo 14 años, sin leer El Quijote y para mí es la novela más maravillosa que se ha escrito jamás. Yo vivo con esa novela, viajo con ella, tengo no sé cuántas ediciones, me parece una obra inagotable y cada vez que la leo le descubro nuevas dimensiones de imaginación, de construcción, de intención; me parece inagotable y prodigiosa ¿no?”Nunca he olvidado este gusto de Carlos Fuentes por la obra de Cervantes, precisamente desde que lo leí en esta publicación. Obviamente que la obra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, muchos la hemos leído, en lo particular cuando mis tres hijas eran pequeñas y adaptamos una habitación amplia para que durmieran las tres juntas, en la noche, antes de dormir, durante algunos meses les leía pasajes de esta obra, aprovechando también su apertura mental en los llamados niveles alfa, antes de conciliar el sueño, y luego me hacían muchas preguntas sobre conceptos que no entendían y se los aclaraba.Desde que falleció el laureado escritor Carlos Fuentes, sin que se le hubiese otorgado el Premio Nobel de Literatura, me propuse, en su memoria, así como él solía leer El Quijote, leerlo a él; alguna novela, relato, cuento o creación de su extensa obra; lo hago hace cinco años. Y para esta Semana Santa que empieza, he seleccionado el volumen II de una obra no muy conocida de su autoría denominada “El Mal del Tiempo” y que corresponde a una serie de relatos, ensayos y novelas, denominada “Constancia y otras Novelas para Vírgenes”; en ella llama mucho mi atención una historia que denominó “El Prisionero de las Lomas”, relativa a una ficción sobre el General Brigadier Prisciliano Nieves, ese es mi propósito y ya estoy emocionado por saber de qué trata.El texto data de 1994, año en que a Carlos Fuentes le fue otorgado el premio Príncipe de Asturias 1994, aunque ya se había editado en 1990 por El Fondo de Cultura Económica. Sobre ella realizó valiosos comentarios José Emilio Pacheco. La publicación constó de dos volúmenes, pero solamente encontré el volumen II que me propongo leer en esta Semana Santa, no conseguí el volumen I, de la Editorial Alfaguara, aunque en su contenido se encuentra la famosa y polémica obra “Aura”.Que disfruten esta Semana Santa.