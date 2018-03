Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cambio climático y la contaminación son la principal amenaza para el Arrecife Mesoamericano que abarca la Riviera Maya, al poner en riesgo más de 5 mil especies de peces, algas, invertebrados y corales que habitan en ellos, advirtieron especialistas.Peces con tonos tornasolados en azul, amarillo y naranjas, langostas, mantarrayas, corales con formas que asemejan desde un cerebro humano hasta los cuernos de un alce, habitan las aguas cristalinas del Caribe Mexicano, la biodiversidad que conforman los arrecifes funcionan como una barrera natural para proteger a las costas de los huracanes; sin embargo, el cambio climático ha hecho que estos fenómenos tengan mayor intensidad, ocasionando daños a estos ecosistemas.Para la protección y restauración del arrecife, el gobierno de Quintana Roo, junto con los hoteleros de la costa del Caribe mexicano y la organización The Nature Conservancy, crearán el Fideicomiso de Manejo de la Zona Costera mediante el cual se financiarán proyectos para conservar los arrecifes y las playas de forma continua, así como cuando se presente un huracán.El fideicomiso incluirá la compra de un seguro para los arrecifes de coral y las playas, a fin de restaurar los daños ante la ocurrencia de un huracán, y para conservar los sistemas naturales que agregan valor a los negocios y a las comunidades; el seguro pagaría la restauración del arrecife de coral y las playas afectadas por este tipo de fenómenos meteorológicos.Calina Zepeda, especialista en restauración de arrecifes de la organización The Nature Conservancy, explicó que el cambio climático está provocando huracanes cada vez más frecuentes y de mayor intensidad, los desastres naturales cuestan 300 mil millones de dólares al año a nivel global; en México, estimó, los huracanes Wilma y Emily ocurridos en 2005 generaron un daño de más de 8 mil millones de dólares a la costa.Detalló que la erosión de las playas es un problema creciente para la industria del turismo, los arrecifes de coral que protegen a la costa del Caribe mexicano se han degradado debido a la contaminación, el blanqueamiento y la sobrepesca."Lo que causa mayor daño físico a los corales son los huracanes, porque los puede llegar a quebrar, desprender o enterrar bajo la arena. Hay otras razones como es el aumento de la temperatura del agua, el coral no logra soportar este aumento y el alga que vive en el coral muere, al quedar desprotegido sin esa alga que lo alimenta el coral muere también", señaló la investigadora.El tiempo que tardan los corales en crecer depende de la especie, puede ser desde un año hasta cuatro, tiempo en el que apenas alcanza 80 centímetros; para su crecimiento, el coral tiene que estar bajo condiciones muy controladas y en un ambiente indicado para ellos, con la suficiente cantidad de luz solar, así como una temperatura del agua entre los 27 y 29 grados centígrados.La especialista comentó que los arrecifes reducen el 97% de la energía de una ola antes de que ésta llegue a la orilla, lo que proporciona protección a la costa, la cual se equipara a la que brindaría una construcción más costosa y menos resistente, como un malecón o un rompeolas.