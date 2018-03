Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esperanza "N", de 30 años de edad, fue atacada a tiros en una de las calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán. La víctima falleció poco después en una clínica privada, lo que la convirtió en la onceava mujer que muere asesinada en lo que va de este año.La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la noche del viernes pasado, personal médico de una clínica particular, ubicada en el centro de la ciudad, notificó al ministerio público el ingreso y deceso de una mujer joven que presentó disparos de arma de fuego.En la carpeta de investigación que se abrió no se estableció el motivo del ataque ni las circunstancias en las que se dio el hecho.La presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo de Esquer, dijo que este nuevo asesinato contra una mujer se suma a 10 casos anteriores registrados en el transcurso de este año, siete de ellos en la capital del estado.Comentó que pese a que varios de los feminicidios que se han cometido en los últimos años han sido esclarecidos y castigados, los asesinatos de mujeres, con características de mayor violencia y crueldad continúan en el estado.El pasado 11 de marzo, en el conjunto habitacional de Infonavit Barrancos de esta ciudad, fue descubierto el cuerpo de una mujer, de complexión robusta, en un camino de terracería.La luchadora social externó que una semana antes, en las playas de la bahía de Altata en el municipio de Navolato, fue descubierto el cuerpo semi enterrado, de la joven, Fabiola "N", de 24 años de edad, reportada por su familia como desaparecida en Culiacán el 23 de enero pasado.Murillo de Esquer observó que pese a que el número de asesinatos violentos de mujeres en el transcurso del año, es menor a los 19 casos que se tuvieron en 2017 en el mismo lapso, priva la preocupación y la alarma, puesto que los feminicidios no cesan.