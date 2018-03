MásÁrboles

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una medida básica para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como disminuir la afectación al medio ambiente ante las acciones de urbanización, es la generación de áreas verdes dentro de la mancha urbana, buscando rescatar espacios para la reforestación, lo que propiciará que las futuras generaciones puedan vivir en un ambiente más sano.De acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la superficie mínima de área verde por habitante que se debería cumplir en las ciudades de todo el mundo es de 9 a 16 metros cuadrados, cifra con la que coincide la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Aun cuando es un criterio a cumplirse a nivel mundial, son pocas las ciudades que atienden esta medida, y es que la generación de áreas verdes y la reforestación de espacios al interior de las ciudades, impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, en ámbitos de vital importancia, como la salud.En las ciudades de Guanajuato no se ha privilegiado la generación de áreas verdes, al contrario, se ha visto prioridad en la colocación de asfalto y el retiro de árboles.Incluso, cuando se presentan planes y programas que aseguran tener una visión integral, el tipo de árboles que se introducen como parte de los proyectos de obras públicas, no siempre es el más adecuado para el ecosistema de las ciudades, reflejándose en períodos de vida menores que los árboles que fueron retirados.Los gobiernos deben dejar de pensar en que la calidad de vida se concentra únicamente en brindar servicios públicos básicos y el mobiliario urbano, hay que apostar por la generación de espacios verdes además de, como en cualquier estrategia, sumar a los ciudadanos para no sólo crear estas áreas, también para generar un sentido de pertenencia de los habitantes de las urbes para cuidar estos espacios.La OMS establece que los beneficios para los ciudadanos de contar con áreas verdes cercanas a sus hogares, escuelas y lugares de trabajo, causa una sensación de relajamiento y abonan a reducir el estrés mientras, en el rubro ambiental, estas zonas regulan la temperatura, la humedad y producen oxígeno, agregando que absorben los contaminantes y amortiguan el ruido que genera la dinámica social.Para el futuro, actuemos hoy, #MásÁrbolesHasta la próxima.