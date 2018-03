Mega aumentan sueldo a actor de Stranger Things

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Según el contrato de Gaten Matarazzo, obtenido por el portal de noticias TMZ, el actor recibiría un aumento de 17 mil dólares por cada episodio en la tercera temporada de Stranger Things, sin embargo,El adolescente (o mejor dicho, sus agentes) de 15 años de edad, y que interpreta a Dustin en la serie, logró un aumento de 1,200 porciento en relación a lo que originalmente se había platicado.Su fama se catapultó desde su aparición en dicha serie, aunque ya había aparecido en pantalla en la serie The Blacklist y también en la obra Los Miserables, título que no le queda para nada a su nuevo sueldo.Con información de Life and Style.