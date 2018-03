Al parecer Snapchat se olvidó de sus clientes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Muchos negocios buscan refrescarse no solo haciendo cambios a su imagen, sino a los productos o servicios que realizan, todo con el fin de reconectar con los consumidores que ya tienen y ganar nuevos adeptos, pero hay veces que las cosas salen mal y un ejemplo claro y reciente esEn días pasados la red social lanzó su rediseño, mismo que enfureció a más de un usuario, recibiendo criticas muy severas sobre su funcionamiento y lo complicado que se había vuelto.Incluso, se han manifestado mediante una petición en la plataforma Change.org solicitando el regreso del antiguo diseño. Al momento se han recabado más de un millón 200 mil firmas.Sobre ello, el CEO de, Evan Spiegel ha respondido de manera empática pero poco efectiva a sus usuarios manifestándoles que entienden su sentir e incomodidad pero que no hay vuelta atrás y quienes están molestos con el cambio tendrán que aprender a convivir con ello y adaptarse, así como la plataforma se irá adaptando a ellos conforme la vayan usando.El cambio también ha significado pérdidas para, una de las criticas ha provenido de una de las influencers mundiales más conocidas, Kyle Jenner, quien a través de Twitter dijo: “Alguien más no ha abiertoúltimamente, o soy solo yo. Esto es tan triste”.Lo anterior provocó la caída de las acciones de la firma que se despreciaron 6% (1.3 millones de dólares) y aunque Jenner trató de remediarlo con otro tweet el daño ya estaba hecho.Este cambio es una respuesta depor competir con las Stories de Instagram, que se ha convertido en un dolor de cabeza para la marca desde que fueran lanzadas en el verano del 2016.Quizá en el afán de modificar su diseño, pelear terreno a Instagram y diferenciarse de otras redes como Twitter y Facebook,ha obviado de la importancia que tiene el consumidor.El cambio más sustancial deha sido el de separar por ventanas los contenidos de los amigos, las marcas y las celebridades y ha sido una de las principales quejas de los usuarios. Paraes más importante que te contactes con tus amigos y te relaciones con ellos, en lugar de hacerlo con alguna celebridad o marca, pero los usuarios no lo ven así.Los consumidores son la base de todo negocio, y hoy en día juegan un papel más activo en la construcción de los productos y las soluciones que requieren.Alvin Toffler, en su libro “La Tercera Ola” advertía de un nuevo tipo de consumidor que exigiría una participación más activa en la construcción del producto, el ser escuchador y tomado en cuenta, con el fin de satisfacer sus necesidades. Esto es apenas el esbozo de lo que hoy es el consumidor evolucionado: el prosumidor.se olvidó de ello. Ya también Steve Black y Bob Dorf en su Libro “El Manual del Emprendedor” señalan que hay un nuevo camino para la construcción de los productos y ese está centrado en el cliente. El método dice que hay que salir a la calle para conocer las necesidades profundas del mismo y combinar dicho conocimiento con un desarrollo de productos incremental e interactivo.Los autores señalan que: “La mezcla del desarrollo de clientes e ingeniería ágil aumenta considerablemente las probabilidades de éxito de los nuevos productos y de la empresa, al tiempo que reduce la necesidad de inversiones anticipadas y elimina las pérdidas de tiempo, energía, dinero y esfuerzo”.Este último paso parecehaberlo obviado. Veremos como sigue evolucionando y si finalmentelogra convencer a sus consumidores de que no lo abandonen.Con información de https://info.premo.mx/snapchat-olvido-clientes/