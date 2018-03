La atleta hidalguense consiguió su boleto para la edición de este año en Cuba.

Alejandra Romero charló con AM Hidalgo sobre su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

La deportista ganó el selectivo de luchas asociadas celebrado en La Habana, Cuba, y de inmediato piensa en repetir la medalla de oro que logró en los JCC 2014.

"Ese es mi objetivo, refrendar mi medalla que gané en los juegos pasados, no me siento presionada ni nada por el estilo, solo trabajaré muy fuerte y sé que el resultado se me va a dar", dijo la originaria de Tulancingo.

Para ganar el selectivo tuvo que sortear cuatro peleas, no desesperarse fue la clave.

"Mis rivales en el selectivo fueron de Cuba, Colombia, Venezuela y República Dominicana, la verdad entré muy concentrada haciendo combate por combate sin desesperarme. La más complicada fue con la cubana, pero al final logré dominar, en realidad todas mis peleas tienen algo complejo, pero gracias a Dios en el combate lo sé manejar", relató Romero.

La deportista continuará su concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, y comentó que confía en recibir apoyo para fogueos en el extranjero previo a Barranquilla 2018.