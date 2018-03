Gran inicio de año para Nabor Castillo

El judoca hidalguense Nabor Castillo charló con AM Hidalgo sobre sus recientes medallas de plata conseguidas en los Abiertos Panamericanos de Lima, Perú; y Buenos Aires, Argentina.

"Son las primeras medallas del año, se inicia bien, pero todavía hay mucho que corregir. Siguen más torneos internacionales como el Panamericano en Costa Rica donde tengo que buscar medalla".

"En Buenos Aires gané dos peleas y perdí la final, fueron tres combates en total", comentó el deportista.

Castillo tiene sus intervenciones en la categoría de menos de 66 kilogramos. Algo novedoso, en años anteriores participaba en menos de 60 kilogramos.

"Hasta el momento me siento cómodo, pero sí me falta mucho para lograr lo que quiero. Me siento más libre, ahora pienso en la competencia, en los rivales, antes solo pensaba en el peso (cuando estaba en 60 kilogramos)", dijo el hidalguense.

Antes de culminar, Nabor dejó en claro su compromiso más importante para este año.

"Están los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, pero para mí la competencia más importante del año es el mundial en Bakú, Azerbaiyán y mi objetivo es quedar entre los diez primeros, es en septiembre", finalizó.

Nabor regresa de Sudamérica el martes y posteriormente viajará a Japón, para su preparación de cara al Panamericano de Judo a celebrarse en San José, Costa Rica, del 19 al 22 de abril.