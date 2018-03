Mujeres en política no apoyan a sus compañeras: activista

Otilia Sánchez Castillo, presidenta de la asociación civil Constituyente Feminista de Hidalgo, reconoció que la mayoría de las mujeres que han llegado a cargos políticos y de toma de decisiones en el estado, producto de las reformas constitucionales en materia de equidad de género, no han garantizado acciones que beneficien a sus congéneres.



Por el contrario, dijo, “hemos encontrado en el camino que han habido varones más sensibles hacia la causa de las mujeres, que son nuestros aliados; que de donde debíamos esperar mejores aliadas, es decir de las propias mujeres”.



La crítica de la activista fue hecha durante el conservatorio denominado “Participación Política de las Mujeres en 2018 Sin Violencia”, organizada por el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo.



“Cuerpo de mujer no garantiza. ¿Qué queremos decir con esto?, hay muchas mujeres que han logrado llegar, sobre todo en el aspecto político electoral a puestos de toma de decisiones producto de la reforma constitucional. Sin embargo, no miran a sus congéneres, es decir, no han hecho acciones que nos beneficien como mujeres”, expresó.



Para revertir esta problemática, la ponente insistió en generar una conciencia de género “e impulsar a mujeres que admiren a las mujeres, pues sin este trabajo todo este esfuerzo no significa ningún avance para nosotras”.



VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

Por su parte, María Luisa Oviedo Quezada, magistrada del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH), indicó que la violencia política contra las mujeres ha sido recurrente, y señaló que en los últimos dos años ha habido casos que han violentado a candidatas y regidoras que han llegado a la corte.



El caso más reciente, ocurrido el año pasado, fue el de una regidora de Morena contra la presidenta municipal de Atitalaquia, a quien señaló de violencia de género y hostigamiento. También, citó el caso de dos ex candidatas a las alcaldías de San Felipe Orizatlán y Omitlán de Juárez.

CON REFORMA SE INCREMENTARON MUJERES PRESIDENTAS

Mientras, la diputada local Erika Saab Lara, indicó que con la instrumentación legislativa de la reforma constitucional en materia de equidad de género, incrementó el número de presidentas municipales en Hidalgo en la pasada elección de 2016.



“En 2011, de los 84 presidencias municipales, apenas seis mujeres lograron un cargo; sin embargo, en 2016 se logró incrementar a 11 mujeres, es decir hoy tenemos 17 alcaldesas en el estado; en el congreso también logramos avance pues somos 12 mujeres y 18 hombres”.