El presidente municipal de Santiago de Anaya Jorge Aldana Camargo calificó de “ingratos” a los transportistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), tras asegurar que tomará medidas en caso de que continúen con sus manifestaciones.

Lo anterior, luego de que el 13 de marzo, integrantes de la CTM se manifestaron a las afueras de la empresa Fortaleza para exigir que sean tomados en cuenta en la trasportación de los materiales de la cementera.

Ante la situación, el alcalde argumentó que en Santiago de Anaya “no hay trabajo para todos”, y aunque mencionó estar a favor de la libertad de expresión, puntualizó que los terceros no deberían verse afectados con las movilizaciones.

“Son unos ingratos (personal de la CTM), están como los puercos que traen la mazorca en la boca y están chillando (…) hay empleados que quieren llegar a trabajar a las 10 de la mañana y que no cumplen con las normas”, dijo.

De igual manera, realizó un llamado a los prestadores de servicios para que se pongan de acuerdo con la cementera y en caso de que continúen con sus manifestaciones, señaló que establecerá mesas de diálogo para ver “qué les pica o qué es lo que quieren”.

Aldana Camargo dijo que hasta el momento no ha tenido pláticas con los agremiados porque no representa a la cementera, “es un contrato entre particulares, pero si me afectan a mí socialmente bloqueando la vía pública, ahí sí le entro sin temor alguno”, finalizó.